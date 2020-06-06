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Александр Невзоров: Революция — это инструмент развития

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  • 6.06.2020, 11:47
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Александр Невзоров: Революция — это инструмент развития
Александр Невзоров

Обратное утверждают те, кто понимает, что их снесет в первую очередь.

Известный российский публицист Александр Невзоров в интервью на «Эхе Москвы». объяснил на примере России, почему некоторые тоталитарные лидеры говорят о лимите революций, и что это на самом деле значит. Его слова применимы и к Беларуси.

В частности, Александр Невзоров отметил, что россиянам сложно понять, как жить по собственному усмотрению и воле, и насколько это тормозит их развитие.

— В России будет дальше звучать это идиотское заявление, что лимит на революции исчерпан. Это обычно очень любят повторять те, кто понимают, что любое оздоровление, любое изменение в первую очередь снесет к чертовой матери их, — отмечает Невзоров. — Но революция – всего-навсего инструмент развития, обязательное условие развитие, особенно в такой политически несчастной стране, как Россия.

По мнению публициста, выражение, что лимит на революции исчерпан означает, что исчерпан лимит развития.

— Что, кстати говоря, вполне может быть правдой, что русское будущее – это такое великое время, когда никто уже не посмеет усомниться в комфортности лаптей и в необходимости скручивать космически ракеты из бересты.


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