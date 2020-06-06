Коронавирус бушует в Минской области: умерла жительница агрогородка Снов 6.06.2020, 12:55

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Обычных пациентов кладут в палаты вместе с «ковидными».

Коронавирус продолжает распространятся в Несвижском районе Минской области. Умерла жительница агрогородка Снов, сообщает телеграм-канал "Баста!"

"5 июня в агрогородке Снов Несвижского района похоронили женщину. Хоронили в полиэтиленовом мешке, - пишет читатель. - Также известно, что работник фермы из агрогородка Снов уже две недели лежит в больнице. Сперва у его не было короны и его положили с "ковидным", а после его не захотели выписывать так как пациент по палате был болен, а он нет".

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