В Санкт-Петербурге заболел каждый пятый врач скорой помощи 7.06.2020, 8:12

Большинство было инфицировано при выполнении своих обязанностей.

Около 20% сотрудников скорой помощи Санкт-Петербурга находятся на больничном. Об этом сообщает РБК со ссылкой на начальника отдела по оказанию амбулаторной медицинской помощи городского комитета по здравоохранению Ларису Соловьеву.

По ее словам, оставшимся на работе сотрудникам приходится брать дополнительные дежурства, чтобы обеспечить работу службы. Гендиректор Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова Евгений Шляхто рассказал, что в Петербурге более 3 тысяч заболевших медиков. Большинство из них заразились при выполнении своих обязанностей. Восемь медработников погибли.

Ранее Минздрав сообщил, что ведет список медиков, которые умерли от коронавируса, опираясь в том числе на данные проекта "Список памяти". По состоянию на 5 июня в списке более 350 фамилий. Проект является инициативой самих врачей. В него возможно свободно вносить имена предположительно погибших от коронавируса врачей, после чего информацию проверяют составители списка.

В России за минувшие сутки от коронавирусной инфекции умерло 197 пациентов. Зафиксировано 8855 новых случаев заражения. 8807 больных были выписаны из медицинских учреждений.

Больше всего новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве – 1992 заболевших за сутки, Подмосковье – 758 заболевших и Санкт-Петербурге – 347 заболевших.