«Пришла по зову сердца. Жизнь требует перемен» 7.06.2020, 10:23

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Что говорят жители Дрогичина на легальных пикетах.

В субботу, 6 июня, в Дрогичине возле Дома культуры проходил сбор подписей за регистрацию альтернативных кандидатов на пост главы государства.

Как говорят местные жители, информации о пикете не было до вчерашнего вечера. Объявление сегодня разнеслось по «сарафанному радио».

На месте работал корреспондент издания 1reg.by. Он поговорил с людьми, которые пришли подписаться. Многие из них рассказали интересные истории, из-за которых они решили проявить свою гражданскую позицию.

Фото: 1reg.by

«Хотим перемен. Надоела уже эта показуха. Чтобы наши дети не ездили за границу для достойного заработка или по 10-15 лет копили на квартиру. Ездили в Брест и подписывались за Цепкало и Тихановскую. За всех кроме одного», – Владимир.

Фото: 1reg.by

«Пришли специально. На выборы пойду, но пока думаю, за кого отдать голос. Пока поставил подпись за Бабарико. Ждем приезда других инициативных групп кандидатов, кроме одной», – Алексей.

Фото: 1reg.by

«Мы устали. Хотим честных выборов. Надеемся на перемены», – Татьяна, Александр, Леонид.

Фото: 1reg.by

«Шел специально, чтобы отдать свою подпись за Бабарико. Хочу изменений в жизни страны, потому что все одно и то же уже очень много лет». – Владимир.

Фото: 1reg.by

«Хочется лучшей жизни и чтобы наши дети не уезжали, а жили в своей стране. Но если ничего не поменяется, то отъезд неминуем. Надежда на лучшее есть всегда», – горожане.

Фото: 1reg.by

«Пришла по зову сердца. Жизнь требует перемен. Я считаю, что у власти быть одному лицу 26 лет уже хватит. Может новый президент изменит жизнь белорусов», – Валентина Степановна.

Фото: 1reg.by

«Приехал специально. Буду ставить подпись за троих кандидатов. На выборах не знаю, смогу ли присутствовать. Жду, как и все, улучшения, перемен», – Александр.

Фото: 1reg.by

«Пришел специально, потому что не равнодушен к судьбе страны. Так сделать надо всем. Жду только перемен и только в лучшую сторону», – Вадим.

Фото: 1reg.by

«Лукашенко много себе позволяет: обзывает людей. Как так можно? Может уже пора на пенсию? Отдаю голоса за всех, кроме него. На выборы не пойду, если увижу, что ничего не будет меняться. Сколько можно ждать уже лучшей жизни? В деревнях ужас, что творится», – Надежда.

Фото: 1reg.by

«Узнал из интернета, что здесь проходит сбор подписей, и приехал. Решил, что в стране уже давно должны быть изменения. Мне не нравится эта обстановка. Да, мы мирно живем, но есть и другие нюансы, которых очень много. Лукашенко много обещает хорошего, но результатов нет за все эти годы. На выборах буду», – Дмитрий.

Фото: 1reg.by

«Узнал о сборе подписей из группы в вайбере «Реальный Дрогичин». Жду изменений, потому что на прошлые выборы не ходил, ожидая обещанных изменений, но ничего не произошло. А потом увидел коррупцию и равнодушным остаться не смог. Каждый белорус должен принять участие в выборах. Вместе мы сможем сделать жизнь нашей страны лучше», – Александр.

Фото: 1reg.by

«Была в городе и увидела это мероприятие. Паспорт был дома, и специально поехала за 10 км, чтобы его взять и поставить подпись. Потому что не хочу уже продолжения этого однообразия. 26 лет все те же слова. Да, живем стабильно, но в нищете. Чтобы дети наши узнали лучшее и смогли оставаться в Беларуси с достойными зарплатами. Хочу честных выборов. Был случай, когда пришла голосовать, а в списке увидела проголосовавшего умершего свекра», – Людмила Николаевна.

Фото: 1reg.by

«Я надеюсь, что в этом году нас ждут изменения. Никогда не ходила на выборы, но понимаю – надо. Всей семьей пойдем», – Людмила.

Фото: 1reg.by

«Мы хотим чего-то нового в жизни нашей страны», – Наталья.

Фото: 1reg.by

«Ехал специально, хоть и был очень занят. Сейчас гражданин РБ не имеет права голоса, достойной зарплаты, да и вообще, человек у нас – раб. Сейчас мы ездим в другие страны, чтобы элементарно одеться и купить продуктов. Даже работу мы ищем не в своей стране, а за рубежом. Даже беженцы из Украины вернулись в разрушенную страну, потому что, по их мнению, там лучше. Хочу жить в нормальной стране, где есть права человека, обязательные для всех законы», – Виталий.

Фото: 1reg.by

«Приехал из деревни, чтобы поставить подпись. Надеюсь на перемены. Буду ставить подписи за всех, кроме одного», – Степан.

Фото: 1reg.by

«Узнал благодаря чату «Реальный Дрогичин». Я работаю в IT-сфере, где хорошая зарплата. Но меня не устраивает положение медиков, учителей и прочих. Не устраивает, что у нас руководство района отстраняется от народа», – Артем.

Фото: 1reg.by

«Не участвовала в таких компаниях. Отвечу, как и все граждане: хочется перемен, чтобы мы были на другом уровне. Чтобы люди жили достойнее. Белорусы умеют работать, но что они имеют на свой труд? Завтра планируется сбор подписей возле мини-рынка в Дрогичине. Люди время от времени подходят. Пусто не бывает. Даже если кто-то забыл дома паспорт, то идет за ним и возвращается», – волонтер.

Фото: 1reg.by

Фото: 1reg.by

Фото: 1reg.by

Фото: 1reg.by