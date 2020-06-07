Минчанин: Избавим Беларусь от этого смрада 7.06.2020, 12:50

3,101

Люди жестко высказываются на пикетах о действующей власти.

Сегодня по всей стране проходят легальные пикеты в поддержку Сергея и Светланы Тихановских. В Минске сбор подписей за Светлану Тихановскую начался в 12.00 на Комаровском рынке.

- В Беларуси уровень жизни - ниже критического. Белорусы, нам должно быть стыдно и больно за то, что происходит в стране. Избавим Беларусь от средневекового садиста, как говорил Юрий Захаренко, избавим Беларусь от этого смрада. Я подписался за Тихановскую: они соберут команду, проведут реформу и смогут построить страну для жизни, - заявил минчанин на пикете.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию с легальных пикетов по всей Беларуси.