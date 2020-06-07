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Какой будет погода в начале недели

  • 7.06.2020, 14:55
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Какой будет погода в начале недели

Прогноз синоптиков.

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 8 июня. В этот день во многих районах Беларуси прогнозируется жаркая погода, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В понедельник днем по юго-востоку Беларуси во многих районах, а на остальной территории местами максимальная воздуха достигнет 30-32 градусов тепла, в ночное время будет 14-19 градусов тепла. При этом синоптики прогнозируют переменную облачность, преимущественно в западных районах пройдут кратковременные дожди, местами грозы, ветер юго-восточный, южный умеренный, при грозах порывистый.

В ночные и утренние часы в отдельных районах будет слабый туман. Жаркая погода сохранится и 9-10 июня.


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