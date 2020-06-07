На Донбассе шахтеры устроили серьезный бунт 15 7.06.2020, 16:26

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Они отказались выходить на поверхность.

В городе Антрацит на временно оккупированной территории Луганской области горняки из шахты "Комсомольская" объявили забастовку, требуя выплатить зарплату за март и апрель.

Видеообращение местных жителей по этому поводу опубликовал в своем аккаунте на Twitter пользователь под ником Necro Mancer, пишет apostrophe.ua.

Как стало известно, рабочие из двух смен шахте Комсомольская отказались выходить на поверхность, пока им не выплатят долги. На данный момент под землей находится 128 человек. По слухам, горняков, которые забастовали, собираются уволить после того, как им будет выплачена зарплата.

Тем временем город Антрацит стал закрытым для въезда.

"Рабочие автобусы на "Комсомольскую" отменены, а сам город неожиданно закрыли на "карантин", - сказано в подписи к опубликованному видео.