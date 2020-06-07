закрыть
7 июня 2020, воскресенье, 19:10
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

На Донбассе шахтеры устроили серьезный бунт

15
  • 7.06.2020, 16:26
  • 7,295
На Донбассе шахтеры устроили серьезный бунт

Они отказались выходить на поверхность.

В городе Антрацит на временно оккупированной территории Луганской области горняки из шахты "Комсомольская" объявили забастовку, требуя выплатить зарплату за март и апрель.

Видеообращение местных жителей по этому поводу опубликовал в своем аккаунте на Twitter пользователь под ником Necro Mancer, пишет apostrophe.ua.

Как стало известно, рабочие из двух смен шахте Комсомольская отказались выходить на поверхность, пока им не выплатят долги. На данный момент под землей находится 128 человек. По слухам, горняков, которые забастовали, собираются уволить после того, как им будет выплачена зарплата.

Тем временем город Антрацит стал закрытым для въезда.

"Рабочие автобусы на "Комсомольскую" отменены, а сам город неожиданно закрыли на "карантин", - сказано в подписи к опубликованному видео.


популярное за неделю

Мнение

Мы все по одну сторону
Мы все по одну сторону Наталья Радина
Нюрнберги
Нюрнберги Андрей Санников
Если Лукашенко только дернется, его, как Чаушеску, расстреляет военный трибунал
Если Лукашенко только дернется, его, как Чаушеску, расстреляет военный трибунал Дмитрий Бондаренко
Не будь винтиком
Не будь винтиком Ирина Халип