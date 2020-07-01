Дарвин «на дроце» 1 Дмитрий Растаев

1.07.2020, 11:25

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Дмитрий Растаев

Еще одного плевка в лицо люди уже не стерпят.

История, как известно, повторяется дважды. Но если она уже в первый раз была фарсом, то во второй это будет настоящее шапито «на дроце», где позорные клоуны жонглируют блинчиками из грязи, а сбрендивший фокусник достает из цилиндра бешеных крокодилов.

Cемь лет назад в Гарвардском университете прошла церемония вручения Шнобелевской премии, присуждаемой за наиболее сомнительные достижения. Одним из ее лауреатов стал Лукашенко. Как пояснили организаторы, этой награды он был удостоен за запрет публичных аплодисментов в ходе молчаливых акций протеста в 2011г. Отдельно был отмечен случай, когда за нарушение запрета суд оштрафовал однорукого человека. Сегодня Шнобель снова плачет по Лукашенко: история с хапуном у магазина symbal.by, когда в автозак бросали людей, стоявших в очереди за покупками, своей нелепостью затмевает даже штраф однорукому.

Впрочем, в этом году белорусский режим оказался столь щедр на разного рода нелепицы, что его можно отметить и другими известными антипремиями. Например, Big Brother Awards - Премией Большого Брата - ежегодно присуждаемой за самое грубое нарушение неприкосновенности частной жизни и свободы граждан.

Помните случай, когда 81-летняя гродненская пенсионерка Галина Андрейчик покритиковала власти на пикете Тихановского? КГБ тотчас подсунул гаранту фотографию ее дома, сделанную с дрона, и гарант обрушился на пенсионерку всей силой своей незамысловатой риторики: мол, «кричала, орала», а сама живет во «дворце». ГосТВ, недолго думая, принялось перемывать бедной женщине косточки, хотя «дворцом» оказался рядовой коттедж, который она с супругом строила на протяжении 38 лет.

Есть еще премия Doublespeak Award, присуждаемая политикам за самые запутанные, непоследовательные, обманчивые и сбивающие с толку высказывания. В разные годы ее получали Джордж Буш-младший, Ясир Арафат, Дональд Трамп и другие златоусты мировой политики. Наш златоуст мог бы получать эту премию ежемесячно. Да что там ежемесячно - еженедельно! В мире осталось не так уж и много уникумов, несущих пургу в таком объеме и так часто.

Жаль только, нет премии за выборы, меньше всего похожие на выборы: наш уникум стал бы ее безусловным лауреатом во всех номинациях.

В последнее время много говорят о работе «Демократия по ошибке» известного американского политолога Дэниэла Трейсмана. В ней анализируется падение авторитарных режимов в 1820-2015гг. Автор рассмотрел более 200 случаев демократизации и пришел к выводу, что 64-67% их объясняется не силой оппозиции и не тем, что у нее была четкая стратегия победы, а тем, что режимы спотыкались на своих же грубых ошибках. Среди таких ошибок Трейсман называет и «контрпродуктивное насилие» - когда репрессии провоцируют новый, еще более масштабный виток недовольства. Как, например, в 1990г. при падении режима Хуссейна Эршада в Бангладеш, или во время украинской Революции Достоинства в 2013-14гг. А вообще это довольно распространенная ошибка, объясняющая 12-15% крахов диктатур. Белорусский режим сегодня энергично топчется именно по этим граблям.

Совершая одну грубую ошибку за другой, закручивая гайки до срыва резьбы, власть не понимает одной простой вещи: неслыханный народный подъем, который так напугал ее давеча, - всего лишь 5-10% накопившегося потенциала. Это народ еще надеется, что все каким-то чудом решится на выборах. Но если после 9 августа ему в очередной раз начнут втирать про «элегантную победу», он всколыхнется уже на все сто. Это не 2010-й, когда революционными порывами искрили лишь романтики - в 2020-м перемен хотят уже и прагматики, понявшие, наконец, всю бездарность и пагубность этой власти.

Такой идиосинкразии к режиму, как сегодня, белорусы не испытывали никогда. Власть критикуют даже те, кто молчал годами: врачи, спортсмены, звезды эстрады, модели, работники гостелеканалов. В былые годы этим людям удавалось договариваться с совестью и «не лезть в политику». В этом году власть ушла в такой неадекват со своими чумными парадами и повальным хапуном, что люди дотумкали: это уже не политика - это уже их жизнь, их повседневность, это то, что может коснуться каждого из них, так что молчать и бездействовать - значит, отнимать шанс у своего будущего.

И если завтра этим людям вновь попытаются втюхать, что «свобода это рабство» - а все, похоже, к тому идет - такого плевка в лицо люди уже не стерпят. И тогда единственная антипремия, которую пожелают они режиму - Премия Дарвина. Что бы это ни значило в настоящем контексте.

Дмитрий Растаев, «БелГазета»