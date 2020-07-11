Адам Осмаев: Ключ к свободной России находится у свободных чеченцев 11.07.2020, 9:32

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Фото: АР

Интервью с одним из лидеров чеченского сопротивления.

"Врагом Путина №1" называет себя бизнесмен Уильям Браудер, но есть еще один человек, который вполне может претендовать на этот титул. Это 39-летний Адам Осмаев, выходец из влиятельной чеченской семьи. Его отец в свое время руководил чеченской нефтепромышленностью, а дядя был председателем парламента республики и российским сенатором, передает svoboda.org.

Адам Осмаев учился в МГИМО и в Букингемском университете в Великобритании, однако решил посвятить себя борьбе за свободу своей родины. В 2012-м во времена правления Януковича его задержали в Одессе и обвинили в подготовке терактов, в том числе покушения на жизнь Владимира Путина. В 2014 году, после революции в Украине, Осмаев вышел на свободу. Суд пересмотрел его дело, исключив из обвинения террористические статьи. В 2015 году Осмаев возглавил добровольческий батальон имени Джохара Дудаева. Состоящий преимущественно из чеченцев батальон принимал участие в АТО на востоке Украины.

На жизнь Адама Осмаева несколько раз покушались, в 2017 году была убита его жена, лейтенант украинской полиции Амина Окуева. В апреле 2020 года Служба безопасности Украины задержала генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, которого подозревают, в частности, в подготовке покушения на Осмаева по заданию ФСБ.

Интервью с Адамом Осмаевым записано после убийства в Вене Мамихана Умарова, который передал украинским спецслужбам и журналистам записи телефонных разговоров и переписку с человеком, чей голос похож на депутата Госдумы Адама Делимханова. Последний, как утверждал Умаров, предлагал ему убить Осмаева, его жену и бывшего депутата украинского парламента Игоря Мосийчука.

– Господин Осмаев, на вашу жизнь несколько раз покушались и несколько раз покушения планировались и были сорваны. Возможно, журналисты знают не обо всех этих случаях. Сколько их было на самом деле?

– Могу сказать, что их было еще несколько, помимо известных. Это не удивительно, ведь мы противостоим наследникам Сталина, которые открыто им восхищаются и считают эффективным управленцем.

– Мамихан Умаров был одним из тех, кому предлагали за деньги вас устранить, но он решил всё рассказать журналистам и СБУ. Полностью ли вы доверяете его рассказу, как вы объясняете его решение открыто выступить против Кадырова и общались ли вы с ним лично?

– Я не встречался с ним лично, а знаком был только по телефону, но те записи разговоров о "заказе" на нас, которые он предоставил, подтверждали информацию, которую я и так имел со слов других людей. Просто, благодаря ему, у нас появились записи с голосами конкретных людей. Насколько я знаю, брат Мамихана был подло убит кадыровцами, а мать пытали, поэтому он пытался нанести им любой вред, разоблачая их преступления и делая это порой в эксцентричной форме.

Фото: АFР

– Весной в Украине был разоблачен генерал Валерий Шайтанов, который, как утверждает следствие, планировал ваше убийство по заданию полковника ФСБ Игоря Егорова. Что вы думаете об этих разоблачениях?

– Я думаю, что это дело – большой успех украинских спецслужб, и неизвестно, сколько бед мог принести в Украине Шайтанов, если бы не его разоблачение. Очевидно, что моим убийством он не собирался ограничиваться, да и не позволили бы ему это сделать кураторы из Москвы. Егоров был организатором оккупации Донбасса и многих преступлений по всему миру. Многие детали дела секретны, но я думаю, немало станет известно во время суда над Шайтановым. Главное, что он обезврежен, а украинские спецслужбы показали, что могут эффективно работать и взаимодействовать с европейскими спецслужбами, не допуская утечек.

– Мамихан Умаров утверждал, что получил заказ на ваше убийство от Адама Делимханова. Шайтанов действовал по заказу ФСБ. Как вы полагаете, это два разных "заказа" по разным причинам? Иными словами, решение о вашем убийстве принято в Грозном или в Москве?

– Кадыров берет на себя грязную работу для Кремля, но порой он не справляется, поэтому на сцену выходят сами кукловоды в лице ФСБ, но, слава Богу, и они терпят фиаско.

Покушения на жизнь Адама Осмаева и убийство его жены Амины Окуевой

Амина Окуева (Никифорова) была врачом, участницей Евромайдана и АТО, лейтенантом украинской полиции. Она участвовала в обороне Дебальцево и выполняла боевые задания в Луганской области.

1 июня 2017 года человек, называвший себя журналистом из газеты Le Monde, совершил покушение на жизнь Амины Окуевой и Адама Осмаева, когда они находились в своем автомобиле в Киеве. Адам Осмаев получил серьезные ранения, Амине Окуевой удалось выстрелить из пистолета и ранить террориста. Полиция Украины задержала подозреваемого, оказавшегося не французским журналистом, а Артуром Денисултановым, который подозревается в убийстве бывшего телохранителя Рамзана Кадырова — Умара Исраилова, эмигрировавшего в Австрию и обвинявшего Кадырова в нарушении прав человека

30 октября 2017 года в Глевахе под Киевом неизвестные открыли огонь по автомобилю, в котором находились Окуева и Осмаев. Амина скончалась от выстрела в голову, Адам Осмаев был ранен. В интервью, записанном в больнице, он рассказывал:

Классическая военная засада в классическом месте на повороте. Мы переехали переезд, Г-образный поворот, на повороте внезапно началась стрельба. Я сразу — на газ, был за рулем, Амина сидела рядом. Обстрел длился буквально несколько секунд с правой стороны, пока я не вышел из зоны обстрела. Сначала пули попадали под углом, потом — прямо в двери. За эти несколько секунд, к сожалению, в нее попали. Выходит, Амина меня собой прикрыла.

Машина проехала еще немного и заглохла. Я думал станут добивать, но никто так и не подошел. Они оказались трусами. Амина была без сознания. Пуля попала в голову — раздробила череп. Я пытался целоксами, которые мы всегда носим с собой, забинтовать, остановить кровотечение. Но она через какое-то время перестала подавать признаки жизни. Я, конечно, сразу позвонил в полицию, потом — в скорую. В нее пять пуль попало. Мне попало в ногу, пуля прошла на вылет, кость не сломана.

Депутат Верховной Рады, ныне замглавы МВД Антон Геращенко, главными версиями убийства назвал действия российских спецслужб с целью дестабилизации обстановки в Украине, а также месть Осмаеву со стороны окружения Рамзана Кадырова.

Исполнители Игорь Редькин и Александр Кравченко, входившие в группировку, занимавшуюся заказными убийствами, были арестованы, в 2020 году гражданину РФ Салаху Хумаидову в Украине было заочно предъявлено обвинение в организации преступления.

В 2019 году в Киеве появилась улица Амины Окуевой, 24 июня 2020 года было принято решение назвать в ее честь улицу в городе Днепр.

– Почему же столько лет и с таким упорством они хотят вас убить? Создается впечатление, что они вас считают врагом номер 1, ненавидят и боятся одновременно. Это месть за то, что вы возглавили батальон имени Джохара Дудаева или есть иные причины?

– Безусловно, страшный сон для Кремля – это объединение усилий свободолюбивых частей народов постсоветского пространства. По отдельности они как-то еще могут с нами справляться, а вот вместе – это большой вопрос. Мы показали в Украине, что настроены решительно бороться за свободу и суверенитет наших народов. Сегодня битва идет за свободу Украины. В свое время потеря Ичкерией своей свободы стала шагом на пути к войне против Грузии и Украины. Восстановление Украиной своего суверенитета будет огромным шагом к освобождению и прочих оккупированных Россией земель. В отличие от Ичкерии, Украина является признанной ООН страной и имеет наибольшие шансы восстановить свой суверенитет над оккупированными территориями. Россия, напротив, не признана в тех границах, которые она себе возомнила.

– Что сейчас происходит с вашим батальоном? Ваши бойцы остаются в зоне конфликта в Донбассе?

– Многие бойцы батальона влились в различные силовые ведомства Украины и проходят там службу. Многие находятся в резерве и работают в гражданском секторе, но всегда наготове вновь выйти защищать Украину на фронте, если будет обострение.

– Были ли вы знакомы с убитым в Берлине Зелимханом Хангошвили и что вы думаете о причинах его убийства? Его имя не было широко известно, и многие недоумевают, почему в качестве жертвы был избран именно он.

– Я не был с ним знаком, но думаю, что это был достойный человек, если спецслужбы России пошли на такое циничное убийство в центре Берлина, а покровитель тиранов мира, Путин, лично ругал его за противостояние своему режиму.

– Как вы думаете, почему, несмотря на такой провал в Берлине, вновь произошло политическое убийство в Австрии? Если бы спецслужбы европейских стран обратились к вам за советом, как остановить эту череду политических покушений, что бы вы рекомендовали сделать?

– Безнаказанность порождает вседозволенность. Политики Запада, к сожалению, проявляют слабость в отношении преступлений Путина, хотя имеют целый набор инструментов, даже не военного характера, которые могли бы давно образумить путинский режим. Этот режим не способен был бы выдержать даже санкции, подобные введенным против Ирана. Ирония в том, что их все равно придется вводить рано или поздно, мы уже знаем из СМИ, что российские спецслужбы платили талибам за убийства солдат США. Спецслужбы прекрасно знают, что делать, еще со времен холодной войны, но они ждут команду от политиков.

– Многие чеченцы считают, что в чеченской диаспоре в Европе огромное количество агентов Кадырова и ФСБ и доверять нельзя почти никому. Убийство Мамиханова, на которого покушались давние политэмигранты, тоже свидетельствует об этом. Вы согласитесь с этим выводом или это преувеличение?

– Я согласен с этим. Дело в том, что Путин – выходец из КГБ и действует в их традициях. К счастью, КГБ не справился со своей задачей, их государство развалилось, а уровень подготовки с тех пор упал. В свою очередь народы стали более свободными и мудрыми, что дает нам надежду на скорую победу.

– Общеизвестно, что обычная тактика нынешних властей в Чечне – давить на родственников тех, кто им не нравится. Угрожают даже очень дальним родственникам политэмигрантов. В вашей семье это тоже происходит?

– Да, на моих родственников оказывали давление, несмотря на то что они не поддерживают со мной никаких связей уже много лет, а некоторые из них являются частью их системы. Я считаю, что мудрый человек, не желающий бороться, должен при малейшей возможности покинуть Россию на данном этапе и не подвергать себя ненужным унижениям и опасности.

– С другой стороны, часто политэмигрантов пытаются уговорить отказаться от сопротивления, вернуться в Чечню, делают заманчивые предложения. К вам с такими предложениями никогда не обращались?

– Конечно, и ко мне обращались с предложениями, но я осознанно отказался от спокойной жизни для себя, так как это мой долг. Я поехал на войну в Ичкерию из благополучной Англии, где мог спокойно жить и по сей день.

– Я слышал от чеченских эмигрантов, что единственный оппозиционный лидер, который может повести за собой народ, – это Тумсо Абдурахманов. Вы смотрите его YouTube-канал? Что вы думаете о его выступлениях?

– Я иногда смотрю его видео и поддерживаю любую благоразумную деятельность на любом фронте, в том числе на таком важном, как информационный. Это именно фронт, на котором могут так же убить, как мы видим.

Народ же делится на патриотов, коллаборантов и пассивное большинство. Ситуация очень похожа на Украину, только Украина успела укрепить свои государственные институты за два десятилетия перед войной, а мы не успели. Мы должны бороться за сердца и умы каждого, но четко понимать, что в конечном итоге оккупанты и коллаборанты готовы цинично убивать за имперскую Россию, даже за границей или прямо перед Кремлем, как в случае с Немцовым.

– Нынешняя чеченская молодежь сильно отличается по умонастроениям и политической активности от вашего поколения?

– С каждым поколением мы набираем больше знаний и больше опыта. Россия не давала нам прожить длительное время без войны или очередного геноцида. И получать качественные знания было проблематично. Сейчас такая возможность есть у беженцев в Европе, а также есть возможность познакомиться с правовым государством и его преимуществами. Потому что нам нужно не только избавиться от тирании, причем используя приемлемые методы, но и построить вместо нее правовое и справедливое государство, ведь свобода без права приводит к анархии. Однако без кадров и людей, осознающих эту необходимость, ничего не выйдет.

– Вы сохранили российское гражданство? Следите ли вы за событиями в Москве? Путинский режим кажется вам крепким? Есть ли в российской оппозиции фигуры, которые кажутся вам перспективными?

– Я давно отказался письменным заявлением от российского гражданства, считаю для себя неприемлемым иметь гражданство России, хотя и получил паспорт, необходимый для передвижения в свое время, но сомневаюсь, что меня исключили из гражданства России.

Я не думаю, что путинский режим крепкий, проблема в том, что оппозиция слаба. Это, в свою очередь, потому, что зомбоящик и подсчет голосований в руках у режима. Но, уничтожив демократические институты, они сами лишили Россию возможности эволюционного развития, оставив только революционный. Уверен, что среди большого процента голосующих против Путина и его поправок, достаточно умных и не больных шовинизмом и великодержавием людей, которые смогут сделать из России нормальное государство после демонтажа путинского режима.

– Российская либеральная оппозиция обращает крайне мало внимания на такие события, как убийства Хангошвили или Умарова или покушения на вашу жизнь. Они почти не становятся предметом общественного обсуждения, никто не пишет открытые письма и не устраивает пикеты с требованиями прекратить политический террор. Это вас удивляет?

– Нет, меня это не удивляет, они как раз жертвы десятилетий промывания мозгов через подконтрольные СМИ. Но они должны понимать, что ключ к свободной и европейской России находится у свободных чеченцев. Представьте, что Ельцин не начал бы войну с Дудаевым, а наладил бы с ним нормальные отношения. Никогда такой человек, как Путин, не смог бы прийти к власти и начать реваншизм и милитаризм, если бы не война. Методы по подавлению, испробованные в Чечне, со временем переносят и на Россию, как мы видим по покушениям в Европе.

– Вы жили достаточно открыто и даже после покушения давали интервью тележурналистам из больницы. Трагические события 2017 года изменили ваш образ жизни?

– Раньше мы совмещали информационную борьбу с борьбой физической из-за необходимости. Мы донесли до людей информацию о нашей борьбе, ведь в Украине ее понимание тоже было сильно искажено из-за влияния российских СМИ, и потом сконцентрировались на одном.