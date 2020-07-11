«Голодная милиция и ОМОН встанут против таракана» 3 11.07.2020, 10:27

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Фото: spring96.org

Если протест продлится хотя бы неделю, против диктатора поднимутся все.

Мы должны стать героями нашей любимой страны. Об этом в письме телеграм-каналу «Баста!» сообщил читатель.

«Сергей Тихановский не побоялся и вышел против системы, стал голосом народа, - пишет наш читатель. - Он понимал что его может ждать, но он вышел и начал говорить.

Он сейчас сидит больше месяца в СИЗО, но при этом он верит в то что мы сможем добиться перемен. Мы должны выходить на улицы наших городов, мы должны понимать, что если протест продлится хотя бы неделю то бывшие соратники таракана выйдут против него.

Кто кормит власть? Народ! Если народ не будет работать значит еды не будет у правительства. Нечем будет кормить милицию, омон, и все встанут против таракана.

Мы должны жертвовать собой ради будущего нашего народа и будущего Беларуси. Мы должны стать героями нашей любимой страны. Нам нужно немного потерпеть, чтобы жить лучше. Если мы этого не сделаем, то, к сожалению, мы перестанем существовать как нация. Нужно сделать все для того что бы мы жить в стране для жизни!»

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