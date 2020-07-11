«Терпение лопнуло, на Площадь выйду с детьми» 2 11.07.2020, 12:16

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Фото: ТАСС

Крик души жительницы Орши.

Отрывок из письма читательницы из Орши опубликовал телеграм-канал "Баста!"

"Муж скончался 4 года назад, осталась одна с двумя детьми, - пишет она. - Хочу рассказать о том, как приходится выживать матери-одиночке.

Получила за май зарплату на руки 450 рублей плюс "помощь" от государства, но я эту так называемую помощь даже озвучивать не буду.

А теперь считаем. Коммуналка плюс телефоны и интернет - 130 рублей. Детей на лето одеть и обуть - 250 рублей. Еда, тут все у нас вообще скромно последний год, поэтому - 200 рублей.

Проездной приблизительно 45 рублей. Какие-то разные бытовые расходы 50 рублей

Итого: 675 рублей я потратила из 450, то есть для того, чтобы банально выжить я влезла в долг 225 рублей.

И это еще лайтово, потому что есть реально люди, которые отказывают себе в очень многом, чтобы просто выжить.

До какой поры это "социальное государство" во главе с обманщиком и вором будет еще над нами издеваться? Наше терпение не резиновое, мое так уже точно лопнуло, и когда вся страна будет выходить на Площадь, я тоже выйду, выйду с детьми. Ни мне, ни им ничего не светит, если он еще на пять лет останется. Подумайте об этом те, кто собирается сидеть дома или защищать вора, укравшего у нас 26 лет жизни".

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