Мятежный схиигумен Сергий объявил о появлении в РФ «православного царя» 9 11.07.2020, 12:59

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ФОТО: ВЛАДИСЛАВ ЛОШАКОВ / КОММЕРСАНТЪ

Уральский священник потребовал лишить сана путинского патриарха Кирилла.

Схимонах Сергий (Романов) записал новое видео, в котором заявил, что патриарха Кирилла нужно лишить сана. Напомним, самого отца Сергия лишили сана схиигумена на прошлой неделе. В ролике на YouTube-канале «Всеволод Могучев» схимонах упоминает банк «Пересвет», сообщает kommersant.ru.

«49% банка «Пересвет» принадлежало патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Банк — это ростовщичество. Банк «Пересвет» был на 41 месте среди всех банков. Святейшие патриарх Кирилл должен быть извержен из сана за ростовщичество. И все те, кто знали и умалчивали о данных нарушениях также попадают под эти прещения»,— рассказал отец Сергий. Также, по его мнению, из сана должны лишить митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла и митрополита Волоколамский Иларион, добавив, что «доказательная база у народна есть».

Схимонах также рассказал, что монастырь приходят представители правоохранительных органов. «Представьте, если в ваш дом каждый день приходят десятки журналистов или правоохранительные органы лишь потому, что кто-то из вас сказал правду»,— рассказал отец Сергий, добавив, что дети в монастыре находятся в идеальных условиях, а образование, медобслуживание и воспитание такие же, как были в дореволюционной России и СССР.

В конце ролика схимонах заявил, что «православный царь среди нас». «Своими проповедями и своими словами готовим народ к осознанию, что мы святая Русь»,— закончил отец Сергий.