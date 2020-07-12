Ученые выяснили, каких домашних любимцев люди держали 1000 лет назад 12.07.2020, 12:36

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Очевидной пользы от некоторых из них не было.

Миллионы людей просто обожают своих домашних кошек. Между тем, эта любовь насчитывает уже тысячу лет. Так, в частности, свидетельства древнего Шелкового пути показывают, что кошки содержались в качестве домашних животных скотоводами-кочевниками более 1000 лет назад, пишет lenta.ua.

Кости животного, найденные в Казахстане, вдоль бывшего трансконтинентального торгового пути, соединяющего Восток и Запад, указывают на то, что уже тогда о кошачьих хорошо заботились. Это обеспечивает некоторые из самых ранних доказательств того, что кошек держат в качестве домашних животных, при том, что большинство одомашненных животных служили какой-либо цели, работая или используясь в качестве еды.

Несмотря на то, что для кочевых людей, которые его держали, кот не приносила никакой практической пользы, он был найден бережно похороненным, что свидетельствует о том, что умершего кота намеренно положили в землю. Это открытие удивило исследователей, которые подумали, что «замечательно», что кошки в этом регионе уже содержались в качестве домашних животных в 8 веке нашей эры. Ранее считалось, что кошки стали одомашненными животными гораздо позже.

Регион, где были найдены кошачьи останки, считается довольно суровым и ранее был заселен чрезвычайно выносливым огузским народом - скотоводческим тюркским племенем. Именно в этом отдаленном месте был тщательно похоронен полный скелет, что можно назвать аномалией для археологии. Обычно, если животное погибло в дикой природе, обнаруживается лишь несколько костей, поскольку труп разрушался погодой или падальщиками. В данном же случае была сохранена большая часть костей.

С помощью международной команды археологов и древних специалистов по ДНК исследование скелета кота выявило удивительные подробности его жизни. Был проведен ряд оценок, в том числе 3D-изображения и рентген, чтобы узнать больше о существовании кошки. Кроме того, что кот за свою жизнь перенес несколько переломов, было установлено, что диета кота, по сравнению с другими животными этой местности того периода, была намного более богата белком. «Должно быть, его кормили люди, так как к концу своей жизни животное потеряло почти все зубы», - поясняют исследователи.

Анализ ДНК также подтвердил, что животное, скорее всего, является домашней кошкой вида Felis catus L., а не близкородственной дикой степной кошкой. При этом ученые отмечают, что огузы были людьми, которые держали животных только тогда, когда те были необходимы для их жизни. Собаки, например, могут присматривать за стадом. А вот очевидной пользы от кошек у них не было. «Тот факт, что люди в то время содержали и заботились о таких «экзотических» животных, указывает на культурные изменения, которые, как считалось, произошли в более поздний момент времени в Центральной Азии», - заключили исследователи.