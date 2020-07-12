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Ученые выяснили, каких домашних любимцев люди держали 1000 лет назад

  • 12.07.2020, 12:36
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Ученые выяснили, каких домашних любимцев люди держали 1000 лет назад

Очевидной пользы от некоторых из них не было.

Миллионы людей просто обожают своих домашних кошек. Между тем, эта любовь насчитывает уже тысячу лет. Так, в частности, свидетельства древнего Шелкового пути показывают, что кошки содержались в качестве домашних животных скотоводами-кочевниками более 1000 лет назад, пишет lenta.ua.

Кости животного, найденные в Казахстане, вдоль бывшего трансконтинентального торгового пути, соединяющего Восток и Запад, указывают на то, что уже тогда о кошачьих хорошо заботились. Это обеспечивает некоторые из самых ранних доказательств того, что кошек держат в качестве домашних животных, при том, что большинство одомашненных животных служили какой-либо цели, работая или используясь в качестве еды.

Несмотря на то, что для кочевых людей, которые его держали, кот не приносила никакой практической пользы, он был найден бережно похороненным, что свидетельствует о том, что умершего кота намеренно положили в землю. Это открытие удивило исследователей, которые подумали, что «замечательно», что кошки в этом регионе уже содержались в качестве домашних животных в 8 веке нашей эры. Ранее считалось, что кошки стали одомашненными животными гораздо позже.

Регион, где были найдены кошачьи останки, считается довольно суровым и ранее был заселен чрезвычайно выносливым огузским народом - скотоводческим тюркским племенем. Именно в этом отдаленном месте был тщательно похоронен полный скелет, что можно назвать аномалией для археологии. Обычно, если животное погибло в дикой природе, обнаруживается лишь несколько костей, поскольку труп разрушался погодой или падальщиками. В данном же случае была сохранена большая часть костей.

С помощью международной команды археологов и древних специалистов по ДНК исследование скелета кота выявило удивительные подробности его жизни. Был проведен ряд оценок, в том числе 3D-изображения и рентген, чтобы узнать больше о существовании кошки. Кроме того, что кот за свою жизнь перенес несколько переломов, было установлено, что диета кота, по сравнению с другими животными этой местности того периода, была намного более богата белком. «Должно быть, его кормили люди, так как к концу своей жизни животное потеряло почти все зубы», - поясняют исследователи.

Анализ ДНК также подтвердил, что животное, скорее всего, является домашней кошкой вида Felis catus L., а не близкородственной дикой степной кошкой. При этом ученые отмечают, что огузы были людьми, которые держали животных только тогда, когда те были необходимы для их жизни. Собаки, например, могут присматривать за стадом. А вот очевидной пользы от кошек у них не было. «Тот факт, что люди в то время содержали и заботились о таких «экзотических» животных, указывает на культурные изменения, которые, как считалось, произошли в более поздний момент времени в Центральной Азии», - заключили исследователи.


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