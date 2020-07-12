В России горит Сибирь 6 12.07.2020, 14:15

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Иллюстрационное фото

Небывалые пожары охватили восток страны.

В самом холодном регионе мира теперь нечем дышать. Расположенный на севере Якутии Верхоянск попал в конце июня на первые полосы газет с температурным рекордом в 38°C. Немыслимый результат для города, которому куда привычнее рекордные морозы: —68°C зимой 1933 года, что позволяет ему соперничать с расположенном в том же регионе селом Оймякон за титул самого холодного поселения в мире, пишет Le Monde (перевод - inosmi.ru).

С конца июня столбик термометра здесь упорно не опускается и держится у отметки в 30 градусов. В этом поселке с деревянными домами и населением в чуть более 1 000 человек возникло неприятное ощущение того, что он оказался в авангарде климатической катастрофы, как тропические острова.

«Дети рады, что могут купаться в реке Яме, что бывает не каждый год, — рассказывает по телефону мэр Верхоянска Евгений Потапов. — Но люди понимают, что это ненормально и даже опасно. Даже старики никогда не видели ничего подобного, а в последние годы у нас появилось больше информации. Кроме того, мы видим, что зимой холоднее, но меньше снега».

В жизни привычного к тяжелому климату местного населения (в основном это оленеводы и шахтеры) мало что изменилось, но скоту уже приходится непросто: из-за жары плохо растет трава на пастбищах. «Если все продолжится дальше, сложно представить, каким окажется будущее», — подчеркивает мэр.

Раннее потепление

Последние данные европейской службы по потеплению климата Copernicus говорят, что зафиксированный в Верхоянске рекорд (его еще должна подтвердить Всемирная метеорологическая организация) — вовсе не преходящее или изолированное явление. Хотя в глобальных масштабах июньские температуры сравнимы с рекордами 2019 года, самые высокие цифры были зарегистрированы в арктических регионах Сибири: средняя температура в июне более чем на 5 градусов превышала норму, тогда как в некоторых местах доходило до +10°C. Снежный покров и влажность почвы демонстрируют самые низкие показатели для июня на севере Сибири за всю историю наблюдений.

Помимо рекордов тревогу вызывает и то, как рано наступает потепление. Температура была выше нормы, особенно в западной части Сибири, с декабря 2019 года и на протяжение всей весны. С апреля столбик термометра поднимался выше отметки в 30°C. Гидрометцентр назвал зиму 2019-2020 года в Сибири самой теплой за всю историю ведения наблюдений с 1930 года. «Столь высокие температуры на протяжении такого длительного времени — непривычное дело для Сибири, — говорит Фрея Вамборг из Copernicus. — Тем не менее в условиях потепления климата будут фиксироваться все новые рекорды».

Потепление в Арктике идет вдвое быстрее, чем в остальном мире, из-за явления под названием арктическое усиление: повышение температуры воздуха ведет к таянию снега и льда, что заменяет отражающую свет белую поверхность более темным океаном или растительностью, которые поглощают больше солнечных лучей. Возникает порочный круг: рост температуры ведет к таянию льда, которое еще больше ускоряет потепление.

В результате в России арктические и сибирские территории сильнее всего затронуты экстремальными климатическими явлениями. Вместе с жарой приходят наводнения и лесные пожары. О последних раньше почти не слышали на этих широтах, но теперь они стали чуть ли не обычным делом в течение лета.

В этом плане 2019 год стал тревожным звонком для всей страны. Только за август тогда сгорело 4 миллиона гектаров леса, заставив дышать дымом миллионы россиян (главным образом в Сибири). За десять лет площадь пожаров удвоилась. Помимо высокой температуры причиной тому является таяние снега, из-за которого летом растительность становится суше.

Медленное осознание

2020 год сулит еще большие трудности: по имеющимся данным, с начала года уже сгорело 3,7 миллиона гектаров в тех же зонах, которые пострадали в 2019 году. В Copernicus отмечают, что в результате в июне в атмосферу попало 59 миллионов тонн СО2 (53 миллиона в июне 2019 года), что больше выбросов всей Португалии в течение целого года. Представитель экстренных служб заверяет, что борьба с пожарами тоже стала эффективнее и включает в себя более быстрое и систематическое развертывание воздушных средств в самых отдаленных регионах, где раньше власти считали, что тушить огонь не имеет смысла.

Кроме того, на юге Сибири опасаются повторения катастрофической ситуации 2019 года в плане наводнений. Ученые также отмечают бурный рост популяции вида необычайно прожорливых гусениц, которые поглощают огромное количество хвои.

Как бы то ни было, самый определенный признак потепления климата и, наверное, источник главной опасности, по большей части остается незаметным. Таяние вечной мерзлоты, которая может уходить на глубину до километра, было подтверждено, а его темпы нарастают. «В ходе таяния в результате потепления вечная мерзлота выделяет самые разные находившиеся в ней органические вещества, в частности СО2 и метан, еще более опасный парниковый газ», — говорит гидролог Антуан Сежурне из Университета Париж-Саклей, который изучает таяние вечной мерзлоты в Якутии.

Таяние мерзлоты усиливает потепление климата, которое в свою очередь способствует таянию (особенно на фоне пожаров). Все это выводит из равновесия климат Арктики, а вместе с ним — и всего мира, поскольку Северный полюс считается мировым кондиционером.

«Осознание опасности изменения климата идет очень медленно в России, особенно среди экономической и политической элиты, — считает Иван Блоков из российского Greenpeace. — Тем не менее вопрос вечной мерзлоты заставляет задуматься прежде всего о том, к каким убыткам может привести таяние».

Угроза для инфраструктуры

В таких городах как Якутск многие здания стоят на сваях из-за твердости почвы и теперь могут обрушиться. Старые деревянные дома разваливаются. Существует угроза и для инфраструктуры, прежде всего, нефтегазовой, 80% которой находится в зонах вечной мерзлоты. В начале июня падение цистерны и разлив топлива в реку неподалеку от Норильска подтвердили эти опасения, хотя точная причина инцидента еще не установлена.

По словам Владимира Путина, никто не знает, с чем связано потепление климата, но Россия все же ратифицировала Парижское соглашение по климату в сентябре 2019 года. Правительство понимает, что потенциальная выгода от потепления (в частности открытие Северного морского пути) может быть гораздо ниже возможных убытков. Определенной иллюстрацией этой позиции стал представленный президентом в январе национальный план по адаптации страны к изменению климата, который должен помочь уменьшить ущерб и воспользоваться «возможностями».