ИП из Минска: Ни копейки налогов не заплачу, надоело кормить этих кровопийц 12 12.07.2020, 15:52

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История борьбы предпринимателя с чиновниками.

Предприниматель из Минска рассказал телеграм-каналу «Баста», как его обирают власти:

- Еще в 2014 году я закрыл ИП по оказанию услуг населению. На стенах здания висели большие баннеры, за которые я платил арендодателю и госпредприятию «Минскреклама». Всех уведомил, как положено по закону. Точку закрыл, арендодатель принял акт приёма-передачи.

В июле 2020 года позвонили из «Минскрекламы» и попросили приехать. Я приехал и мне выставили два счёта.

Первый – от "Минскрекламы", 30 рублей - мизерные недоплаты за 2012 и 2013 годы плюс проценты.

Второй счёт был от Минфина. И тут начались чудеса: основной долг - более 1000 рублей плюс проценты и пеня, итого - 1900 рублей.

Я в шоке, спрашиваю, откуда это. А мне ответили, что не было уведомления в Минфин, а к «Минскрекламе» у меня претензий быть не должно - они же только исполнители, на которых Минфин возложил эти обязательства.

«Чего вы собственно переживаете - таких как вы тысячи» - почти дословная фраза женщины, с которой я в Минфине разговаривал, после которой она показала рукой на стол, на котором лежали огромные стопки бумаг, целый склад.

Я показываю акты приема-передачи и другие подтверждающие мою правоту документы, она удивилась, как это у меня всё сохранилось, ведь большинство всё выкидывает.

У меня трое детей, работы сейчас нет практически, сидим на воде считай, и чтобы эту задолженность погасить, я взял кредит до 9 лет.

Больше всего меня поразило то, что таких, как я реально тысячи, и что мы все сидим и молчим в тряпочку. Ребята, кто пострадал так же как и я, давайте как-то объединяться и отстаивать свои права, мало того, что нам работать не дают, так и еще обирают до последней копейки и в долги вгоняют вообще без причин.

Вся надежда - на то, что скоро в стране будут нормальные наконец законы и нормальное отношение к тем, кто работает и содержит чиновников. До той поры я ни копейки налогов не заплачу, надоело кормить этих кровопийц.