«Мой дед начал работать с шести лет, а пенсия такая, что не хватает ни на что» 10 12.07.2020, 16:23

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«Социальное государство» во всей красе.

Об этом телеграм-каналу «Баста» написал в письме читатель:

- Мой дед начал работать с шести лет, во время войны еще. Потом учился в школе и опять работал, всю свою жизнь практически, даже на пенсии всё не отпускал его завод.

Сейчас ему 94 года, почти не ходит, сидит в кресле просто. Когда деду приходит на 9 мая треугольный конвертик с поздравлением от якобы Лукашенко, он его просто выбрасывает, говорит, что лучше бы хлеба купил.

Пенсия у деда за все его труды и заслуги - чуть больше четырехсот рублей и он в его возрасте понимает, что это очень мало.

Фактически, если бы он жил один, то ему не хватало бы практически ни на что.

Я часто думаю о том, сколько таких стариков живет, брошенных детьми, в полном одиночестве, которым поговорить не с кем и на которых нашему «социальному государству» все равно.