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Анджей Дуда переизбран президентом Польши на второй срок

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  • 13.07.2020, 9:25
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Анджей Дуда переизбран президентом Польши на второй срок
Фото: PAP

Явка на выборах составила 68,12%.

Государственная избирательная комиссия Польши рассказала о предварительных итогах президентских выборов в Польше. Действующий президент Анджей Дуда получил 10 413 094 голосов, что составляет 51,21% от пришедших на избирательные участки, за мэра Варшавы Рафала Тшасковского проголосовали 9 921 219 человек, что составляет 48,79%.

Явка на выборах составила 68,12%.

Комиссия еще не получила протоколы с пяти избирательных участков, но, как отметил на пресс-конференции в понедельник утром представитель комиссии, количество подсчитанных голосов существенно не повлияет на окончательный результат.


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