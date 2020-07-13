Йенс Столтенберг высказался о создании «глобального НАТО» 2 13.07.2020, 9:48

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ЙЕНС СТОЛТЕНБЕРГ

ФОТО: PHOTOTHEK/GETTY IMAGES

Североатлантический альянс выступает за расширение сотрудничества со странами-партнерами.

По словам главы НАТО Йенса Столтенберга, к нему, в частности, относится политическое сотрудничество стран-членов Североатлантического альянса с их партнерами, такими как Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея и Япония, сообщает DW.

«НАТО является не только военным альянсом, но и прежде всего политическим союзом», — подчеркнул Столтенберг в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Он также высказался за то, чтобы в нынешних условиях изменения баланса сил в мире страны НАТО обеспечили за собой лидерство в технологическом прогрессе.

Кроме того, одной из важнейших задач в последующие годы Столтенберг назвал противодействие угрозе новой гонке вооружений в мире.

По его словам, необходима новая форма контроля за вооружениями.

«Мы не можем, как раньше, только заниматься подсчетом боеголовок. Речь идет о новых технологиях, и новых видах их сочетания, в конце концов речь идет об алгоритмах, и не в последнюю очередь — об искусственном интеллекте», — отметил Столтенберг.