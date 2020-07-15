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Белорусы вышли на улицы в Витебске, Бобруйске и Борисове

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  • 15.07.2020, 19:51
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Белорусы вышли на улицы в Витебске, Бобруйске и Борисове
Фото: Getty Images

Люди вышли поддержать своих кандидатов в президенты.

Жители Витебска собрались возле бизнес-центра «Марко-сити», в Бобруйске - возле парка 50-летия ВЛКСМ, в Борисове вышли на главную городскую площадь.

Об этом сообщает телеграм-канал «Баста!».

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