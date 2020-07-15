Корреспонденту «Радыё Свабода» во время задержания разбили нос 10 15.07.2020, 22:11

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Антон Трофимович

фото: uladz hrydzin (rfe/rl)

Антон Трофимович уже вышел на свободу.

Корреспонденту “Радыё Свабода” Антону Трофимовичу 15 июля во время задержания в Минске силовики разбили нос. Он вел стрим от ЦИК, куда стояла огромная очередь людей, которые принесли жалобы на нерегистрацию кандидатами в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.

"Когда я вышел с улицы Мясникова на Немигу, возле меня приостановился микроавтобус, откуда выбежали 6-7 человек, двое в форме ОМОНа, остальные — в штатском, — цитирует слова Трофимовича после освобождения svaboda.org. — Мне закрутили руки за спиной, засунули в рот руку, чтобы я не кричал. При задержании сильно ударили по носу".

В микроавтобусе Антона Трофимовича посадили на пол на колени, надели наручники за спиной. Журналиста держали головой вниз. "У меня текла кровь, но сотрудники милиции на это не реагировали, — говорит Трофимович. — Весь пол подо мной был в крови, одежда тоже испачкана кровью".

Журналист говорит, что его завезли в Заводское РУВД. Через час его отпустили.