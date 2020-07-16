Владимир Цеслер «перенес» крейсер «Аврора» на набережную Свислочи 10 16.07.2020, 12:07

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Владимир Цеслер

Фото: citydog.by

Известный дизайнер показал новый коллаж.

Известный дизайнер Владимир Цеслер перенес крейсер «Аврора» в минский пейзаж. Необычный коллаж он разместил в своем инстаграме, пишет tut.by.

На снимке — привычный пейзаж на Свислочи в центре Минска, разбавленный необычной деталью.

Здесь появился легендарный крейсер «Аврора» — питерская достопримечательность, один из главных символов Октябрьской революции.

«Грозовым и дождливым летом, набережная Свислочи, со стороны проспекта Независимости, иногда напоминает Санкт-Петербург», — написал дизайнер.