Горячий привет Хабаровску! Игорь Чубайс, kasparov.ru

16.07.2020, 12:16

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ФОТО: REUTERS

Протесты вскрыли ряд важных фактов о теневом госуправлении в России.

Недооцененным событием последних дней стала речь Жириновского в Думе. Защищая губернатора Фургала (остальные депутаты молчали), Жириновский сообщил ряд важных фактов...

Первый. До прихода Фургала чемоданчики с деньгами от губера регулярно посылались в столицу, новый губернатор делать это отказался.

Вопросы. Месяц назад председатель ГД Володин громко заявил, что дело об автоаварии М. Ефремова попадет под контроль создаваемой депутатской комиссии, злостный оппонент власти от ответственности не уйдет... А вот реагируя на сообщение о коррупции прежнего высшего должностного лица субъекта федерации, Володин громко промолчал. Комиссию для проверки экс-губернатора Шпорта, глав всех других субъектов федерации и их московских друзей Володин не создал. (Как учил Ефремов-старший, "эта нога у того, у кого надо нога"?) А ведь, если называть вещи своими именами, речь идет об откровенном правовом преступлении.

Второе. ВВЖ объяснил, почему посадили Фургала. — Устойчиво рос его рейтинг, год, два, три... и губернатор выдвинется в президенты?!

Вопросы. В 2018-м несколько высокопоставленных военных чиновников — директор архива ФСБ, кто-то из военно-исторических начальников — были избраны академиками и членкорами РАН. Путин возмутился — раз вы такие большие ученые, уходите из армии. Новые члены РАН тут же остались без погон... Президент показал, что раз он сам не может двигаться по научной линии, значит, и подчиненные не должны это делать.

Теперь же, на фоне одноЕдРопартийности и в рамках окончательно закрепленной в "конституции" вертикали власти, конкуренция исключена и в политической сфере. Здесь у Путина также конкурентов быть не должно. Беспомощная власть "номенклатурной серости" погубила СССР. Теперь нам вторично предлагают прыгать на те же грабли!

Еще о реакции власти и ответе народа.

Знаковое послеплебисцитное событие — усиление охоты режима на защитников свободы слова, на борцов с коррупцией, на журналистов и гражданских активистов. С другой стороны, параллельно с давлением силовиков растет протестное движение в разных регионах. Приятно сознавать, что дипломаты из ЕС и США, как правило, не реагирующие на бесконечные нарушения прав человека в РФ, на сей раз сделали громкие заявления одновременно с активизацией наших мужественных пикетчиков в центре и в регионах...

Реакция президента.

На выступления граждан против монополизации власти, против коррупции, за политические свободы президент отвечает... "У нас есть исторический шанс в обозримые сроки, может быть, впервые за всю историю России решить, кардинально решить жилищный вопрос", — приводит слова Путина телеканал "Россия-24".

Мы видим, что требования граждан власть полностью игнорирует и изменяет повестку дня. Не начавшуюся дискуссию с президентом можно завершить риторическим вопросом — ни одно прежде данное обещание (про квартиры ветеранам, про переселение из непригодного жилья, про "программу 2020"...) не было выполнено. Кто же поверит в новые обещания?

Итоги.

Мы видим, что конфликт между обществом и властью после "голосования" не смягчился, а продолжил обостряться. Что в этой ситуации можно предложить и обсудить?

Во-первых, про Конституцию.

Единственный легитимный способ ее изменения — созыв Конституционного Собрания (статья 135, пункт 2). Легитимную оценку проведенного голосования (с вбросом 20 миллионов бюллетеней?!) обязан дать Конституционный суд. До решения КС изменения в Основном законе не могут считаться принятыми.

Теперь про гражданское общество.

На демократических митингах постоянно высказываются жесткие требования в адрес президента. Мне представляется, что адресат претензий может быть другим, менять систему надо пошагово. Прежде всего, нам необходим роспуск лишенной какого-либо народного доверия и поддержки политической полиции — ФСБ. Эта организация, называющая себя чекистской, виновна не только в уничтожении миллионов советских людей и в неспособности сохранить СССР, но и в разворачивании новых репрессий. Именно ФСБ продолжает нудить гнусную "песню про врагов", разрушая и сегодня Российское гражданское движение выдуманным ею мифом про "экстремистов и иноагентов". В демократическом движении таких НЕТ И НИКОГДА НЕ БЫЛО!

Нам нужен новый, чистый, компактный и достаточно прозрачный Отдел безопасности России!

Игорь Чубайс, kasparov.ru