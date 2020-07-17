В Германии после пяти дней поисков нашли «лесного Рэмбо» 17.07.2020, 22:15

Ив Рауш

Фото полиции Германии, переданное в эфире RTL

Ив Рауш обезоружил четырех офицеров полиции и скрылся в лесу.

В Германии полиция на шестой день поисков задержала 31-летнего Ива Рауша, который обезоружил четырех офицеров полиции и убежал в лес. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Полиция сообщила в коротком заявлении, что у задержанного было изъято четыре единицы огнестрельного оружия, не вдаваясь в дальнейшие подробности происшествия.

Несколькими часами ранее правоохранители обратились к Иву Раушу с просьбой связаться с властями или непосредственно, или через семью или друзей.

В воскресенье полиции сообщили о подозрительном человеке с луком и стрелами. Полицейские обнаружили подозреваемого и провели проверку его личности в хижине, которую он незаконно использовал.

Чиновники в городе Оппенау говорят, что подозреваемый сначала сотрудничал с правоохранителями, но затем внезапно наставил пистолет на офицеров, угрожая и заставляя их сдать свое табельное оружие. Никто не пострадал.

Этот инцидент спровоцировал масштабную поисковую операцию.

Прокуроры описали подозреваемого как "страстного поклонника оружия", но заявили, что ему было запрещено владеть оружием и боеприпасами в 2010 году и он никогда не был членом стрелкового клуба. Рауш потерял свою квартиру прошлой осенью и с тех пор, по данным властей, не имел постоянного адреса.

Ранее сообщалось, что в случае задержания Раушу грозит от 5 до 15 лет в тюрьме.