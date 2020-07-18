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Половина деревни в Березинском районе заражена коронавирусом

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  • 18.07.2020, 11:38
  • 2,983
Половина деревни в Березинском районе заражена коронавирусом

Больничные листы жителям не выдают.

Об этом Charter97.org сообщил читатель из деревни Василевщина Березинского района.

"У нас болеют больше половины жителей, - пишет он. - Минская область, Березинский район, деревня Василевщина. Все знают, что коронавирус, врачи даже не скрывают этого. Все симптомы коронавируса – потеря обоняния, температура, кашель, боли в горле и легких.

Никакой помощи не добиться, ставят ОРВИ при том, что еще несколько недель назад при таких же симптомах ставили пневмонию и брали мазки.

Сейчас врачи просто опускают глаза, пожимают плечами и говорят: никаких тестов, идите на работу, такие рекомендации Минздрава. Естественно, никакой изоляции. Больничные листы не выдают. Если в больших городах хоть как-то можно привлечь внимание к этому, то про деревни все забыли. Ждут, пока вымрем".


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