Названы лучшие продукты для защиты сердца в жару 2 19.07.2020, 10:44

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Специалисты Европейской ассоциации кардиологов опубликовали свои рекомендации.

Как известно в жаркое время года обычно обостряются болезни сердца и сосудов.

Специалисты Европейской ассоциации кардиологов рекомендуют увеличить в летнее время прием продуктов, которые способны природным путем поддерживать нормальную работу сердечнососудистой системы, пишет cursorinfo.co.il.

Приятно то, что в рекомендуемый перечень продуктов входят доступные фрукты и овощи, которые в летний период на прилавках магазинов и рынков находятся в избытке. Специалисты рекомендуют употреблять петрушку, сок зелени которой способствует понижению давления.

Магний, который в достаточном количестве содержится в помидорах, укрепляет сердечную мышцу, а достаточно популярный ликопин, который выступает в качестве антиоксиданта, оказывает на сосуды тонизирующее действие.

Также специалисты рекомендуют употреблять капусту. В ее состав входит витамин С и клетчатка. Капуста славится свей способностью «очищать» сосуды от закупорки, а также возможностью выводить жир и токсины.

Абрикосы содержат много калия, а калий, как известно, жизненно необходим для поддержания работы сердца. Сок абрикоса понижает давление, но из-за того, что он содержит много фруктовых сахаров, не стоит пить более двух стаканов в день.

Темный виноград богат витаминами и способствует выведению жидкости из организма. Врачи также не рекомендуют пить много виноградного сока по причине содержания в нем большого количества сахара.