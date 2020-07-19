Как белорусские водители борются с «письмами счастья» 3 19.07.2020, 21:45

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Иллюстрационное фото

История минчанина.

И ехал без превышения, и все контролировал, и GPS-датчик четко работал, а "письмо счастья" все равно прилетело - в такую ситуацию попал читатель abw.by. Есть ли шанс доказать, что нарушения не было? Об этом пишет

"Никак не мог ехать в том месте 132 километра в час"

Михаил: "В июне этого года я на Nissan Qashqai двигался по М1 из Минска в Берёзу. На 323-м километре трассы находится система фотофиксации MESTA 2000 на базе измерителя скорости радиолокационного MESTA 210, поверка до 30.04.2021. По-простому - камера фотофиксации. Проехал мимо камеры и заметил вспышку, чему сильно удивился: по этому маршруту я езжу очень часто, расположение всех камер и скоростной лимит хорошо известен. Более того, я всегда контролирую скорость во время проезда этих мест не только по спидометру, но и по данным нескольких GPS-приемников: встроенной навигации Яндекс.Авто и смартфона с приложением Maps.Me.

Так вот, точно помню, что моя скорость во время проезда камеры была 125-126, данные GPS-трека подтверждают это - 126 километров в час. Обычно по М1 езжу со скоростью 129 - превышаю на "ненаказуемые" 9 километров в час, а перед камерами все равно немного сбрасываю скорость. И мимо этой же камеры, и мимо всех других на моем маршруте я всегда проезжаю одинаково. Или медленнее, если в этот момент передо мной двигается другой автомобиль с меньшей скоростью.

Это длинное вступление к тому, что мне пришло "письмо счастья". В нем указано, что моя скорость в момент проезда данной камеры была 132 километра в час. Но я просто абсолютно уверен, что не нарушал.

У меня до этого была пара случаев "законного" попадания на камеры, в таких ситуациях сразу же оплачивал штраф через ЕРИП, проблемы не было: виноват - отвечай, так сказать. Но сейчас, еще раз повторю, совершенно точно уверен, что не нарушал.

В связи с этим вопрос: есть ли у меня шанс оспорить вынесенное постановление? Можно ли запросить поверку данной камеры фотофиксации?"

Читатель предполагает, что показания датчиков GPS, установленных в его автомобиле, могут лечь в основу оспаривания постановления за превышение скоростного режима. Однако в описываемой ситуации будет получен гарантированный отказ, поскольку во внимание принимаются показания только сертифицированных приборов контроля скорости. Такую сертификацию осуществляет Белорусский государственный институт метрологии (БелГИМ).

Системы измерения MESTA 210 нельзя назвать новыми, тем не менее они исправно несут службу на дорогах страны.

За дополнительным комментарием по этой ситуации редакция обратилась к пресс-секретарю СЗАО "Безопасные дороги Беларуси" Александру Хилькевичу:

"В качестве измерителей скорости мы используем только сертифицированные приборы, которые постоянно проходят соответствующую проверку на точность показаний, которые они считывают. Что это за приборы и где они располагаются, можно узнать на нашем сайте.

Вся информация с датчиков поступает в наш центр обработки данных, где она проверяется, в том числе и оператором, после чего передается в отдел обеспечения деятельности системы автоматизированной фиксации правонарушений МВД Беларуси.

Сама же камера фотофиксации, стоит отметить, делает несколько снимков в различных оптических диапазонах в зависимости от времени суток, погодных и иных условий".

Так что про показания датчиков GPS, системы Яндекс.Авто и различных приложений, устанавливаемых на телефон, вспоминать не стоит. Показания сертифицированного и прошедшего поверку прибора фотофиксации "перевесят" в качестве аргумента.