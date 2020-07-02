«Денег у Саши, похоже, вообще не осталось» 2.07.2020, 12:33

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иллюстрационное фото infodoktor.by

Как власти пытаются урвать копейку у медиков.

Работникам Минского городского клинического онкологического диспансера урежут зарплату за июнь. Несколько дней назад им сказали про приказ главврача, подписанный задним числом, в котором перечислены показатели "для уменьшения размера надбавки за высокие достижения в труде и надбавки за сложность и напряженность работы", пишет Telegram-канал "Баста!".

Интересно, что в списке есть пункт, согласно которому зарплату могут снизить за "жалобы в вышестоящие инстанции".

"Денег у Саши, похоже, вообще не осталось. Вот и трясет везде, где можно", - пишет читатель.

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