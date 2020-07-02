Реально обнулился 4 Андрей Зубов

2.07.2020, 15:27

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Андрей Зубов

Фото: RFE/RL

Режим Путина превратился в политическое ничто.

Мне жаль, что я не голосовал. Я остался на даче в самоизоляции, работал над главой о понимании монархии в Древнем Египте, гулял с внуком. Но все мысли были там, в Москве, где наш избирательный участок. Я отлично понимал, что мой голос все равно бы украли, но вчера я остро почувствовал, что пойти и проголосовать надо было несмотря на опасность заражения, несмотря на то гадкое ощущение, что тебя разводят. Моя жена и дочь Даша были в Москве. Я позвонил им и попросил проголосовать. И они поставили свое «нет». Я рад, что мой зять, муниципальный депутат в Раменках, до утра на избирательных участках выявлял фальсификации и, кажется, нашел их в изобилии.

Все аргументы высказаны обеими сторонами до голосования. Повторять их нет нужды. На уровне сердца я понял, что совершил ошибку, оставшись на даче в этот важнейший для моей страны день.

И теперь утешением мне служит то, что многие пошли и проголосовали — мои студенты, мои близкие, мои друзья. И сказали «нет». Их было очень много, этих «нет». Люди послушали не голос вождей, ЛОМов, а свое сердце. Это бесконечно важно, это означает, что из общества ведомых россияне становятся, стали за последние трудные и искусительные годы, обществом граждан. Многие научились сами принимать решение и подавлять страх. Как много бюллетеней с этим гордым «нет» путинской власти люди помещали в сети. Они чувствовали, что этим можно гордиться.

А теперь итоги. То, что сообщает председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова — это ложь. Ложь по всей стране, как и ложь с 98% в Чечне и с 97% в Туве. Надежней экзитполы и опросы. И те немногие избирательные участки, где честные члены комиссий опубликовали в сети реальный результат по явке и голосованию.

Пользуясь этими, пока разрозненными материалами, я как специалист по электоральному поведению, могу предложить такой итог этого голосования по России в целом.

Электоральная активность — 30−35%. Среди проголосовавших примерно 55% против, то есть около 16−18% от всего электората.

Примерно 18- 25% не пошли голосовать из-за призывов лидеров оппозиции — Навального, Явлинского, Партии народной свободы и из-за личного отвращения к этой наперсточной процедуре.

Остальные, те самые 40−45%, которые никогда на выборы не ходят в России и потому при изучении воли граждан могут игнорироваться. Это не «глубинный народ», а просто глубоко аполитичные по разным причинам люди. Их примерно столько в любой демократической стране от Индии до Великобритании.

Если теперь политически активную часть российского общества, то есть 60 процентов от всего потенциального электората, мы примем за сто процентов, то у двух третей людей из этого активного сегмента мы видим принципиальную и твердую позицию против существующего режима.

Голосование 1 июля показало именно это и ничто иное. Доверие к режиму рухнуло, несмотря на тотальные контроль над государственными СМИ. Опираясь на меньшинство, которое к тому же будет и дальше таять на глазах, режим управлять не сможет. Поднять свой рейтинг в нынешних обстоятельствах он тоже не сможет ни новой войнушкой, ни новыми раздачами денег (скупо дает!), ни патриотической фразой зажравшихся начальников, которая вызывает в нищих людях рвотный рефлекс и лютую злобу.

Если активное протестное движение найдет силы сказать «нет» лжи этого референдума — режим обрушится в считанные дни. Если силы такой не обретется — он сгниет за год-полтора, заражая при этом конформизмом всех россиян. Больше режим Путина не проживет ни в каком случае. Он реально обнулился 1 июля, то есть превратился в политическое ничто.

Андрей Зубов, «Фейсбук»