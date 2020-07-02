закрыть
2 июля 2020, четверг, 17:16
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Хорватия не позволит голосовать на выборах больным COVID-19

1
  • 2.07.2020, 16:43
Хорватия не позволит голосовать на выборах больным COVID-19

Парламентские выборы в стране пройдут 5 июля.

Это подтвердила Государственная избирательная комиссия страны, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на N1.

Комиссия заявила в четверг, что ограничения голосования для избирателей, инфицированных коронавирусом, предусмотрено законом и служит законной цели, которая заключается в защите здоровья населения от инфекционных заболеваний.

ЦИК отметила, что избиратели с диагнозом COVID-19 не смогут голосовать, потому что они подлежат изоляции, включая запрет на контакты со всеми другими лицами, в том числе членами избирательной комиссии.

"Таким образом, ограничения прописаны в законе", - заявила комиссия, настаивая, что даже с защитными масками и перчатками членам избирательных участков, которые вступают в контакт с инфицированными, невозможно обеспечить защиту.

"Защитное оборудование, с помощью которого медицинские работники ухаживают инфицированных людей в наших больницах, подтверждает позицию УИК о том, что защита членов избирательных участков не может быть обеспечен защитной маской и перчатками", - заявила комиссия.

18 мая депутаты парламента Хорватии большинством голосов проголосовали за самороспуск этого созыва.

Предложение о роспуске парламента выдвинула правящая коалиция. Премьер-министр Хорватии и лидер Хорватского демократического союза (HDZ) Андрей Пленкович ранее заявлял, что партия сможет снова получить поддержку избирателей и рассчитывает сформировать коалицию с нынешними партнерами.


популярное за неделю

Мнение

Время действовать
Время действовать Наталья Радина
Время Лукашенко заканчивается
Время Лукашенко заканчивается Владислав Иноземцев
Река истории может вычистить авгиевы конюшни
Река истории может вычистить авгиевы конюшни Виктор Шендерович
Экстренное сообщение адвоката Николая Статкевича
Экстренное сообщение адвоката Николая Статкевича