Крупные IT-компании пригрозили уйти из РФ 8 24.07.2020, 11:16

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IT-компании не уверены в перспективах бизнеса в России.

Члены Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) выразили обеспокоенность участившимися преследованиями IT-предпринимателей в России и сообщили, что задумываются о возможности перенести свой бизнес в другие страны. На открытое письмо АПКИТ на эту тему обратило внимание онлайн-издание "МБХ Медиа" в пятницу, 24 июля.

Упомянув о серии проверок и обысков, проведенных в офисах ряда российских IT-дистрибуторов в июле, а также задержаниях ряда предпринимателей, занимающихся системной интеграцией и производством компьютерного оборудования, "с последующими арестами или иными мерами ограничения свободы", члены ассоциации подчеркнули, что эта ситуация вызывает у них серьезную озабоченность.

IT-компании не уверены в перспективах бизнеса в России

Комментируя новые меры поддержки IT-отрасли, представленные премьер-министром России Михаилом Мишустиным 9 июля, авторы открытого письма заявили, что "конкурентоспособность той или иной юрисдикции зависит не только от размера налоговых ставок и объема государственных грантов", но и от "безопасности бизнеса, безопасности инвестиций, безопасности самих предпринимателей".

"ИТ-индустрия столкнулась сейчас с проверками, обысками задержаниями, возбуждением уголовных дел и избранием жестких мер пресечения, затрудняющих ведение бизнеса, по делам пятилетней и более давности, рассмотрение которых, по нашему мнению, возможно в рамках административного или арбитражного процесса", - указывают члены АПКИТ.

По их словам, происшедшие события воспринимаются в IT-отрасли как "угроза, снижающая в восприятии предпринимателей высокотехнологичных отраслей дружественность российской юрисдикции и способная подтолкнуть их к переносу бизнеса в другие страны". "ИТ-предприниматели не могут спокойно концентрироваться на цифровой трансформации страны, ощущают неуверенность в перспективах своего бизнеса в России и в том, что в стране может быть сформирована благоприятная бизнес-среда", - добавили они.

Проверки и обыски в офисах IT-компаний в России

В письме не указывается, о каких именно событиях идет речь. По информации онлайн-издания РБК, в июле стало известно об обысках в офисах компаний Merlion, "Инфосистемы джет", "Ай-Теко" и Maykor, а также Национальной компьютерной корпорации (НКК). Причиной следственных действий тогда было названо дело о картельном сговоре при поставке техники для Центральной избирательной комиссии (ЦИК), заведенное Федеральной антимонопольной службой (ФАС) в 2016 году, указывает издание. В рамках этого дела был задержан президент НКК Александр Калинин.

В Ассоциацию предприятий компьютерных и информационных технологий входят более 80 компаний, в том числе 1C, ABBYY, Acer, IBM и "Лаборатория Касперского".