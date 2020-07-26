Ученые обнаружили необычное движение песка на Марсе 26.07.2020, 13:37

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Это в корне меняет представления об атмосфере Красной планеты.

Исследователи обнаружили движение на Марсе. Оказалось, что гигантские волны из песка, часто называемые «мегарябью» («megaripples» гряды), медленно движутся по поверхности Красной планеты.

Это явление не уникально для Марса. На Земле такой процесс тоже может быть замечен, например в пустынях. Но колоссальные полосы ряби на песчаных дюнах Красной планеты, которые, как полагают ученые, образовались сотни тысяч лет назад, могут быть признаком того, что ветры на Марсе сильнее, чем считалось ранее, пишет popmech.ru.

Статья, опубликованная в журнале Geophysical Research: Planets, опровергает современные атмосферные модели, которые предполагают, что ветры Марса не могут быть достаточно сильными, чтобы перемещать такие огромные песчаные структуры.

Используя снимки, сделанные орбитальным аппаратом NASA Mars Reconnaissance Orbiter, международная группа ученых рассмотрела их поближе, сосредоточившись на двух участках вблизи марсианского экватора. В общей сложности они проанализировали 1100 «мегарябей».

Ученые ранее полагали, что эти дюны на Красной планете образовались еще давным-давно, когда более плотная атмосфера допускала более сильные ветры, и с тех пор эти места были неподвижны. Однако изучая фото, ученые обнаружили, что «мегаряби» действительно очень медленно, но движутся, примерно на 10 сантиметров в год. Согласно научным данным, в пустыне Лут в Иране на Земле происходит аналогичное движение.

И хоть эта новость проливает новый свет на атмосферу Марса, это может быть плохой новостью для будущих астронавтов. Ветреные условия могут в конечном итоге испортить среду обитания первых исследователей и солнечные батареи.