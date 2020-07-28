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Индийские школьницы нашли астероид, который проглядело NASА

  • 28.07.2020, 13:19
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Индийские школьницы нашли астероид, который проглядело NASА

Обнаруженный околоземной объект в настоящее время находится вблизи планеты Марс.

Две десятиклассницы из города Сурата обнаружили ранее неизвестный околоземной астероид. NASA подтвердило находку и назвало астероид HLV2514, пишет «Фокус».

Вайдехи Векария Санджайбхай и Радхика Лахани Прафулбхай принимали участие в международной кампании по поиску астероидов с помощью телескопа на Гавайях.

Исследование проводило агентство Space India в сотрудничестве с Международным астрономическим поисковым сообществом (IASC) и Университетом Хардин-Симмонс в Техасе (США). Учащимся позволили поработать с телескопом Pan-STARRS на Гавайях, который специализируется на поиске астероидов.

В комментарии NASA значится, что обнаруженный околоземной объект в настоящее время находится вблизи планеты Марс. Со временем он превратится в астероид, чья орбита пересечет земную.

Агентство Space India позже с гордостью сообщило в соцсетях, что две девушки из Сурата обнаружили неизвестный околоземной объект в рамках кампании по поиску астероидов.


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