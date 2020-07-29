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Ученые выяснили, когда на Земле наступит новый ледниковый период

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  • 29.07.2020, 8:45
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Ученые выяснили, когда на Земле наступит новый ледниковый период

Выводы японского профессора основаны на исследованиях сербского инженера.

Новый ледниковый период наступит на планете через сто тысяч лет. Об этом в разговоре с РИА Новости заявил профессор Токийского университета (Япония) Масаюки Икэда.

Предположения Икэды и его сторонников основываются на теории сербского инженера Милутина Миланковича, в которой связываются колебания количества солнечного света и радиации с изменением угла наклона оси Земли к плоскости орбиты. Ученый полагает, что глобальное оледенение наступит примерно через сто тысяч лет, но это событие зависит от человеческого фактора. В частности, важны объемы эмиссии углекислого газа.

Масаюки Икэда рассказал агентству, что снижение концентрации диоксида углерода в атмосфере и похолодание вместе с сильными муссонами привели к увеличению размера динозавров. По мнению исследователя, сейчас на Земле сложился примерно похожий климат — планета находится на пике цикла продолжительностью 10 миллионов лет. Этот цикл характеризуется прохладным интенсивно-муссонным климатом и низкой концентрацией углекислого газа.

Профессор заметил, что основной задачей ученых является выяснение того, как этот цикл повлиял на эволюцию динозавров, млекопитающих животных и растений. Исходя из этого, можно будет скорректировать сроки наступления ледникового периода.


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