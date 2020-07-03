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«За 100 рублей в месяц живу!»: пенсионеры ответили «Саше 3%»

  • 3.07.2020, 8:04
«За 100 рублей в месяц живу!»: пенсионеры ответили «Саше 3%»

После «повышения» пенсий многим едва хватает на хлеб с молоком.

С 1 июля 2020 года в Беларуси произошли некоторые изменения, среди которых «повышение пенсий». Напомним, еще 21 июня «Саша 3%» пообещал «повысить пенсии белорусам».

«Сильные Новости» узнали у гомельчан, как они относятся к «повышению пенсий» и хватает ли им ее на жизнь.

Вы слышали о том, что в Беларуси с 1 июля повышаются пенсии?

Гомельчане в курсе повышения пенсий, но особой радости по этому поводу не испытывают. «Ну что это? Копейки пенсии. У меня 302 рубля пенсия. Но что можно сказать с этим повышением?», — говорит женщина.

А довольны Вы своей пенсией?

Тут мнения разошлись. Одни со всем согласны, уверяя, что «заработали то, что надо».

Другие — напротив, жалуются на пенсии, сравнивая их с российскими. «А как у нас, это слезы», — говорят они.

Есть среди гомельчан и такие, кому едва хватает на хлеб с молоком.

«Взяли и увеличили пенсионный возраст, так что, люди доживают до пенсии? Не доживают! Я вот живу и не знаю, чем питаться вообще, за 100 рублей в месяц живу. И как мне жить?» — задают риторический вопрос они.

У гомельчан есть предложение: «Лучше бы пенсию не добавляли, а цены в магазине чтобы не росли. А то 20 рублей добавят, а придешь в магазин и не знаешь, куда разбежаться».

Некоторые признаются, что продолжают работать и на пенсии, «потому что квартплата повышается, цены на продукты».


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