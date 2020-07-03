Ученые обнаружили глубоко под водой древние поселения с артефактами 2 3.07.2020, 8:48

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Фото: S. Wright

Открытие произошло около мыса Брюгье.

Недавно группа ученых провела исследование, чтобы более детально изучить территории северно-западной Австралии. Под водой специалисты обнаружили древние поселения с артефактами, пишет lenta.ua.

Как рассказал ведущий автор научной работы в одном из последних интервью, найденные археологические памятники аборигенов расположены у побережья национального парка Муруджуга в Австралии. Останки включают в себя 260 каменных артефактов, которые находятся на глубине до 2,4 метра ниже уровня моря около мыса Брюгье. Эксперты оценили возраст данных руин в более, чем 7-8,5 тыс. лет. Такие выводы они сделали исходя из времени затопления их из-за повышения уровня воды в море.

Как передает зарубежное интернет-издание PLoS ONE, последняя ледниковая эпоха, продлившаяся от 110 до 10 тысяч лет назад, повлекла за собой уменьшение площади Австралии. Это произошло за счет затопления около двух миллионов квадратных метров прибережных территорий. Они были заселены людьми, которые перебрались в Австралию из-за большого запаса воды, благоприятного микроклимата и высокого биоразнообразия в сравнении с другими местностями континента.