Минздрав Беларуси отменил госпитализацию больных с тяжелой формой COVID-19 20 3.07.2020, 8:55

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Приказ начал действовать с июля.

Среднетяжелая и тяжелая форма COVID-19 теперь не будет обязательным показателем для госпитализации. Об этом говорится в приказе Минздрава Беларуси № 690 от 1 июля 2020 года, сообщает «Радыё Свабода».

Приказ предусматривает организацию лечения больных коронавирусом в течение трех рабочих дней в амбулаторных условиях.

Таким образом, госпитализация предусмотрена для лиц с COVID-19 со средней и тяжелой формой старше 55 лет, или имеющих определенные заболевания, либо которым нужен гидроксихлорахин. Госпитализироваться будут и лица с острым распираторным дистресс-синдромом и COVID-19.

По приказу министра, при всех плановых госпитализациях будут делать исследования на наличие коронавируса.