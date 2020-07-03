Премьер-министр Франции Эдуар Филипп ушел в отставку 3.07.2020, 11:07

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Эдуард Филипп

Фото: Charles Platiau / Reuters

Президент страны одобрил прошение главы кабинета министров.

Глава правительства Франции Эдуар Филипп подал в отставку, передает Reuters. Он продолжит исполнять обязанности до назначения нового правительства.

Отставка ожидалась, о ней источники из окружения президента сообщали еще до второго тура муниципальных выборов, результаты которых оказались ожидаемо плохими для партии Макрона «Вперед, Республика!».

«Эдуар Филипп представил сегодня заявление об отставке правительства президенту республики, которую тот одобрил. Он [премьер] заверил, вместе с членами правительства, выполнение всех текущих дел до назначения нового правительства», — говорится в коммюнике Елисейского дворца.

Второй тур муниципальных выборов состоялся в минувшее воскресенье, 28 июня. Премьер-министр Эдуар Филипп занимал этот пост с самого начала правления президента Эмманюэля Макрона, с мая 2017 года.

Сегодня он заявил об отставке правительства перед запланированным заседанием Совета министров в Елисейском, которое в итоге было отменено. Новый состав кабинета должен быть обнародован на будущей неделе.