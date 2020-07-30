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NASA успешно запустила ракету с марсоходом

  • 30.07.2020, 18:55
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NASA успешно запустила ракету с марсоходом
Фото: ракета Atlas V 541 (twitter.com/NASA)

Планетоход достигнет Марса в 2021 году.

В четверг, 30 июля, состоялся успешный запуск тяжелой ракеты Atlas V 541 с марсоходом на борту. Запуск ракеты состоялся в рамках проекта Mars 2020 Rover Mission.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на трансляцию американского космического агентства NASA.

Ракета, которая должна доставить на Марс планетоход Perseverance с управляемым дроном-разведчиком, стартовала с мыса Канаверал. Марсоход будет искать доказательства жизни на "красной планете" и будет собирать образцы грунта для отправки на Землю в 2031 году.

Ожидается, что планетоход прибудет на Марс, примерно - 18 февраля 2021 года. После высадки на планету, марсоход около 2 лет будет работать в районе кратера Джезеро.

Отметим, это уже третья миссия на Марс, которую запустили в этом году.


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