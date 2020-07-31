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Специалисты изобрели 100% защиту от COVID-19

  • 31.07.2020, 11:36
  • 2,642
Специалисты изобрели 100% защиту от COVID-19

Как это выглядит?

Ученые из Тернополя (Украина) изобрели шлем от COVID-19.

В Тернопольском национальном медицинском университете ученые разработали пневмошлем с фильтрами защиты от коронавируса.

Об этом говорится в сюжете ТСН. Как уверяют изобретатели, он стопроцентно защищает от COVID-19. Его разработчик Андрей Ковальчук заявил, что это не просто капюшон с прозрачным забралом, а именно шлем с турбиной и двумя фильтрами. Шлем можно носить не снимая сутки, уверяют ученые.

"Инновационная система защиты органов дыхания и кожи головы от инфекционных агентов. Размер вирусной частицы может составлять в среднем около 100 нанометров, то такой фильтр не пропускает молекулы запаха, размер которой составляет один нанометр. Следовательно, проникнуть вирусу через этот фильтр не возможно", – говорит Ковальчук.

Главное в изобретении не герметичность, а турбина, которая нагнетает воздух в середину, создавая зону повышенного давления.

"Модель шлема и концепция заключается в том, что работник защищен с помощью того, что нагнетается внутрь него чистый воздух и инфицированный воздух загрязненный токсичными агентами не может попасть", – объяснил соавтор проекта Андрей Павлишин.

Разрабатывали шлем на основе защиты, которую используют в вирусно-бактериологических лабораториях. Но усовершенствовали, сделали меньше и легче и подсоединили к портативной зарядке. Разработка уже на завершающем этапе.


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