До +29°С ожидается в воскресенье в Беларуси 4.07.2020, 15:56

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Будет преимущественно без осадков.

5 июля погоду в основном будет формировать область повышенного атмосферного давления, лишь по юго-востоку ночью сохранится влияние атмосферного фронта, а днем северо-западные районы окажутся под влиянием неустойчивой воздушной массы, поступающей с Балтийского моря. Ожидается переменная облачность, передает Белгидромет.

В этот день преимущественно без осадков, кратковременные дожди могут пройти днем лишь в северо-западных районах. Похолодает ночью до +11..+16°С, днем потеплеет до +23..+29°С.