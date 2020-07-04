Блогер: Готовьте ваши тапки, друзья и становитесь лидерами! 4 4.07.2020, 17:12

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Расскажите о Флешмобе солидарности родственникам и друзьям, попросите поддержать.

Блогер “Непрофессиональный журналист” выпустил новый ролик.

"Все очень просто: Саша так перепуган, что бьется в истерике и ведет себя как слон в посудной лавке, - говорит блогер. - Он забил на имидж страны, на усилия тех, кто отбеливал его все эти годы, на признание выборов. Он загнан в угол и думает лишь об одном – как выжить и сохранить власть в условиях, когда 97 процентов белорусов хотят перемен. И вот в таких условиях нам нужно добиться этих перемен.

На самом деле, это несложно.

"Пожалуйста! Я вас прошу! Когда вы увидите - а вы это увидите, что выборы нечестные - просто за свой голос боритесь! Не сидите дома на кухнях. "Ах, что ты сделаешь он всё равно себя изберёт". Сделайте 5, 10% того, что сделал я! И поверьте — всё изменится!"

Это слова Сергея Тихановского, сказанные им во время стрима 20 мая.

Так давайте делать. Делать грамотные сильные шаги, которые приведут к победе. Внизу под этим видео – ссылка на знаменитую книгу американского общественного деятеля, основателя Института имени Альберта Эйнштейна Джина Шарпа "От диктатуры к демократии. Концептуальные основы освобождения". Она стала учебником для жителей многих стран, которые добились ухода диктаторов мирными ненасильственными методами.

Пожалуйста, те, кто с ней еще не знаком, прочитайте ее очень внимательно. В книге – не только ответы на многие вопросы которые сейчас волнуют белорусов, но и перечень из почти 200 методов ненасильственного сопротивления, большинство из которых мы уже используем или можем использовать.

Сейчас для нас важно мобилизовать максимальное количество наших сторонников – через чаты в интернете, телеграм-каналы, соцсети, безопасные массовые акции.

Одна из успешных таких акций – Флешмоб солидарности, который проходит с 23 июня в 19.00 по всей стране. Вижу и, самое главное, слышу, что с каждым днем его участников становится все больше.

Суть проста – в 19.00 открываем окна и включаем протестную музыку, гремим кастрюлями, аплодируем в знак солидарности с медиками и борцами за свободу. 2 минуты. Сначала вы одни, а потом к вам присоединяются соседи, и это очень круто! Расскажите о Флешмобе родственникам и друзьям, попросите поддержать. Это не только вселяет надежду и веру в сердца наших сторонников, но и здорово напрягает власти, но из-за массовости и децентрализации, они ничего не могут поделать.

И снова вернусь к словам Сергея Тихановского, которые я процитировал. Не ждите супергероев, лидеров, который все за вас сделает. Становитесь ими сами. Только когда Саша поймет, что аресты лидеров и активистов бесполезны, когда увидит, что на месте одного арестованного встают 100 новых – только тогда мы добьемся освобождения наших соратников.

Готовьте ваши тапки, друзья и становитесь лидерами!"