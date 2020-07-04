Ученые обнаружили универсальные принципы восприятия музыки 4.07.2020, 19:10

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Как доказательство, они собрали огромную библиотеку музыкальных произведений разных народов мира.

Дать ответ на вопрос универсальности восприятия музыки непросто, отчасти потому, что сложно найти человека, не знакомого с западной музыкой. Для этого приходится отправляться в отдаленные регионы, где еще проживают народности в относительной изоляции. Например, цимане, обитатели джунглей Южной Америки, которые не поют хором и не играют сообща на музыкальных инструментах, пишет hightech.plus.

Во многих формах западной музыки используется гармония, или определенные сочетания звуков. Исследователей давно интересует вопрос, почему некоторые комбинации нот воспринимаются как приятные, тогда как другие раздражают? И является ли такое отношение феноменом западной культуры или универсальным для человечества?

Ученые из Института исследований мозга MIT отправились в джунгли Боливии, чтобы найти ответ на эти вопросы. И обнаружили, что аспекты восприятия сочетаний нот универсальны несмотря на то, что их эстетическая оценка как приятных или неприятных для слуха зависит от культуры.

В западной музыке гармонией называется одновременное звучание двух и более нот. Комбинация из двух нот зовется интервалом, и наиболее приятные для нашего уха интервалы обычно характеризуются минимальными интервалами. Считается, что они присутствуют во многих других музыкальных системах мира.

Малые интервалы в музыке связан с частотами голосов и многих инструментов. Поскольку наш мозг развивался в основном для того, чтобы воспринимать естественные звуки, например, голоса, кажется правдоподобным, что интервалы с меньшим соотношением звуков могут иметь особый статус для восприятия вне зависимости от культуры.

Для того чтобы узнать, так ли это, ученые провели эксперимент с двумя группами: первая — немузыканты из Бостона, вторая — жители деревни цимане. Слушая две ноты, отделенные определенным интервалом, они должны были определить, слышат ли они одну (консонанс) или две (диссонанс) ноты, то есть воспринимают ли они звуки как созвучные или несозвучные.

Оказалось, что обе группы чаще принимали две ноты за единый звук, если он был консонантным, чем когда он был диссонантным. Другое дело, когда речь зашла о восприятии звуков как приятных или неприятных. Западная группа считала консонантные интервалы более благозвучными, а цимане не демонстрировали никаких предпочтений.

Проведя масштабное исследование, группа антропологов и музыковедов пришла к выводу об универсальности музыки. Они собрали огромную библиотеку музыкальных произведений разных народов мира и обнаружили, что тональность — универсальная черта музыки, лежащая в ее основе.