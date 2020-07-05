История минчанина, который построили дачу своими руками за $3 тысячи 12 5.07.2020, 16:40

6,525

На возведение каркасной постройки ушло несколько месяцев.

Опытом строительства бюджетной дачи c onliner.by решил поделиться Константин. На возведение каркасной постройки ушло три месяца, а бюджет всего проекта составил $3000. По сути, это плата только за стройматериалы, многие вещи покупались по акциям в гипермаркетах. Вот его история:

- В один прекрасный день я размышлял о том, что отец почти все лето проводит в полуживом доме на даче, который перекосило ураганом. С этого все и началось. После долгого осмотра вынес решение, что реконструировать нет смысла, проще все сломать и сделать заново.

Конструктив был выбран каркасный, поскольку дом предназначается только для летнего пребывания. На мой взгляд, сегодня существуют две наиболее удачные технологии: для постоянного места жительства — газобетонный дом по ленте и с полами по грунту, для сезонного пребывания — каркасник на столбчатом/свайном фундаменте.

Но возникла проблема: самое подходящее место для дома было занято старой дачей. А сносить сразу ее не хотелось, ведь на время стройки нужно было где-то жить и хранить инструмент. Принял такое решение: сначала построю половину дома, перенесу туда все вещи, а потом снесу старый дом и на его месте уже дострою вторую половину.

Под первую половину дома сделал столбчатый фундамент, опалубку соорудил из старого шкафа, заармировал штукатурной сеткой и залил самодельным бетоном. Такого фундамента, по предварительному расчету, для каркасника хватит с запасом. Затем заказал пиломатериал естественной влажности, поскольку древесина технической сушки очень дорогая (дешевле будет из блоков уже дом слепить). Считаю, что если строить каркасник по всем требованиям, то он обойдется по цене каменного дома, а плюсов у него, на мой взгляд, намного меньше, чем у каменного. Главный плюс каркасника — это дешевизна и быстрота возведения.

Затем сделал обвязку и лаги. Посмотрев пару видео на YouTube, сбил стены, усилил укосинами и поставил.

Конечно, тут сделано много ошибок, у профессионалов по каркасному домостроению при виде этих фото может «подгореть», но все эти ошибки не критичные, дом не развалится, гвозди не экономил.

Снаружи стены решил обшить доской естественной влажности внахлест (американский стиль). При этом решалась проблема с расширением/сжатием доски в зависимости от влажности и температуры. Все строилось как можно проще, функциональнее и дешевле.

Крышу накрыл черепицей ондулин по той же причине — из-за дешевизны. Пол утеплил минватой и зашил половой доской. Стены также утеплил минватой и зашил имитацией бруса. Пароизоляцию не использовал, так как планируется только летнее пребывание на даче. Окна купил за копейки.

Теперь пришла очередь сносить старый дом. Отец сказал, что он его с дедом строил на века, поэтому снести его быстро вряд ли получится. В итоге взяли с другом по монтировке и за первый день разломали крышу. На второй день разломали до конца дом, осталась только печка. Из потерь — дважды пробитая гвоздем нога друга.

Под вторую часть дома насверлил скважин садовым буром глубиной 2 м, вставил туда самодельные арматурные каркасы, в качестве несъемной опалубки использовал асбестоцементные трубы и забетонировал сваи.

Обвязку, пол, стены и крышу выполнил такую же, как и в первой части дома. Отличие только в том, что внутри обшил плитами ОСП, купленными по дешевке на той же «Барахолке». О данном решении жалею, поскольку имитация бруса и половая доска смотрится намного лучше, чем плиты ОСП. Но обшивка плитами удваивает прочность и жесткость дома, да и можно ОСП обшить деревом.

Сзади дома решил сделать террасу, которая будет соединяться с крыльцом. Под террасу также насверлил скважин, забетонировал опоры и кинул балки.

Застелил террасу доской естественной влажности (на солнце она быстро высохла) и облил ее антисептиком.

Затем доделал мелкую декоративку: откосы, углы, наличники, водосточку. Все это тоже было выполнено из доски естественной влажности. Она нестроганая, за счет этого хорошо впитывает антисептик.

Цоколь зашил сайдингом под кирпич.

Затем провел водопровод из полипропилена от существующего центрального, благо в деревне он есть. Канализацию выкопал местную, септика на 2 куба вполне хватит. В доме отгородил санузел с унитазом и душевым поддоном.

Потолок из гипсокартона и ОСП на стенах окрасил белой акриловой краской. На кухне сделал рабочую зону из мебельного щита, врезал мойку. Электрику тоже разводил сам, в потолке установил точечные светильники. Двери купил также за копейки на «Барахолке», провода нашел старые в сарае, розетки, выключатели и светильники тоже самые дешевые.

Осталось еще покрасить по второму разу потолок и стены, покрасить пол, прибить наличники и закинуть мебель.

Дом строился без проекта, поскольку многие материалы покупались б/у и под них требовалось подгонять все размеры, чисто в голове держал общие габариты. Например, высоту потолка пришлось поднимать, поскольку под изначально запланированную не влезала балконная дверь с «Барахолки» (она, к слову, обошлась всего в 50 рублей). Проект сделал по факту, для регистрации.

На весь дом в общем счете ушло не больше $3 тысяч, три месяца работы, трудились три человека. Конечно, в эту цену не включен бензин, амортизация авто, инструмент и т. д. $3 тысячи — это только материалы. Многие могут подумать, что ценник занижен, но на самом деле в этом доме ничего дорогого нет, фундамент дешевый, стены дешевые, обшивка тоже, использовано много бэушных вещей (окна, двери, доски, сантехника и т. д.), что-то покупалось по акциям в строительных гипермаркетах.

Вот некоторые позиции по прайсу на дом:

фундамент — $65 (5 мешков цемента + арматурная штукатурная сетка — 5 × 5 + 40 = 65, камни и песок взял на участке, опалубка — бесплатно);

пиломатериалы — $1000 (10 кубов);

ОСП с «Барахолки» — $150 (15 листов);

вагонка и доска пола — $200;

окна и двери с «Барахолки» — $150;

кровля — $200 (22 листа ондулина 1×2 метра, гвозди, пленка);

пропитка — $120 (4 ведра по 10 литров, по акции);

утеплитель — $100 (10 рулонов, по акции);

душевой поддон — $40;

унитаз — $40;

мойка и смеситель — $30 (б/у с «Барахолки»);

трубы полипропилен с фитингами и арматурой — $50;

септик + трубы канализации — $50;

краска акриловая — $50;

мебельный щит — $50;

электрика — $50;

гвозди, шурупы, уголки — $150.

Самое дорогое в стройке — это труд и сообразительность. Тот же септик через контору обошелся бы минимум в тысячу, я же его сделал за $20, просто смастерил короб из старого шифера, обмазал его раствором и вкопал. Крышку выполнил из досок и оклеил старым рубероидом. Но, несмотря на дешевизну, по своим характеристикам данные решения не уступают более дорогим. Как говорится, голь на выдумку хитра.