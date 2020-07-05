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ВОЗ зафиксировала новый антирекорд по коронавирусу

  • 5.07.2020, 16:55
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ВОЗ зафиксировала новый антирекорд по коронавирусу

За минувшие 24 часа в мире зарегистрировали 212 326 случаев инфицирования.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о рекордном количестве подтвержденных случаев заражения COVID-19 за сутки. За минувшие 24 часа в мире зарегистрировали 212 326 случаев инфицирования. Значительная часть новых случаев коронавируса приходится на Соединенные Штаты, Бразилию и Индию, пишет Крым.Реалии.

Предыдущий рекорд – 189 077 случаев – был зафиксирован 28 июня.

Статистика смертности оставалась относительно стабильной. За сутки было зарегистрировано около пяти тысяч летальных исходов от COVID-19.

В мире коронавирусом заразились свыше 11,2 миллиона человек. Более 530 тысяч пациентов умерли, согласно данным базирующегося в США Университета Джонса Хопкинса. Число случаев заражения стремительно растет в Латинской Америке, где горячей точкой остается Бразилия. В Южной Африке, Индии и некоторых частях Японии в последнее время наблюдается увеличение числа случаев инфицирования.

Напомним, коронавирус SARS-CoV-2, ранее известный как 2019-nCoV, обнаружили в Китае в конце 2019 года.

Он вызывает заболевания COVID-19. В некоторых случаях течение болезни легкое, в других – с симптомами простуды и гриппа, в том числе с высокой температурой и кашлем. Это может перерасти в пневмонию, которая может быть смертельной.

11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения признала вспышку заболевания, вызываемого новым коронавирусом, пандемией.


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