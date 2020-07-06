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Израиль вывел на орбиту новый разведывательный спутник

  • 6.07.2020, 14:22
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Израиль вывел на орбиту новый разведывательный спутник
Фото: משרד הביטחון / Twitter

Спутник запустили с использованием пусковой установки «Шавит».

Израиль успешно запустил в космос новый разведывательный спутник "Офек-16". Об этом сообщает "Гордон" со ссылкой на Министерство обороны Израиля в Twitter.

Запуск спутника произошел в 4.00 по местному времени, отмечает пресс-служба концерна Israel Aerospace Industries. Спутник запустили с использованием пусковой установки "Шавит".

Спутник начал вращаться вокруг Земли и передавать данные в соответствии с первоначальными планами запуска. Израильские инженеры начали серию предварительно запланированных испытаний, чтобы определить правильность и уровень производительности спутника, прежде чем он начнет свою полную эксплуатационную деятельность.

"Успешный запуск спутника "Офек-16" является еще одним выдающимся достижением для оборонного комплекса, для оборонной промышленности в целом и для израильской аэрокосмической промышленности в частности. Технологическое превосходство и разведывательный потенциал имеют важное значение для безопасности Государства Израиль", – отметил министр обороны страны Бенни Ганц.

"Офек-16" – электрооптический разведывательный спутник с расширенными возможностями. Его развитие стало возможным благодаря большому опыту, накопленному оборонным ведомством в производстве более ранних спутников серии "Офек", которые выпускались и запускались с 1988 года.


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