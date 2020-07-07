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Медик: Лукашенко не только довел эпидемию COVID до уровня геноцида, но и зарабатывает на этом

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  • 7.07.2020, 12:54
  • 8,914
Медик: Лукашенко не только довел эпидемию COVID до уровня геноцида, но и зарабатывает на этом
иллюстрационное фото Reuters

Минский врач рассказал о положении коллег во время пандемии.

Лукашенко не только довел эпидемию в стране до уровня фактического геноцида. но и зарабатывает на этом. Вместо обещанных "надбавок за коронавирус" врачи получают копейки, пишет телеграм-канал "Баста!".

"Работаю в 6-й городской клинической больнице в Минске, врач, - пишет медик. - Очень много "ковидов", хотя недавно казалось, что все пошло на спад. Но пишу не поэтому.

Нам, действительно, дают надбавки за работу с "ковидными" больными, но эти надбавки не очень большие и в реальности не покрывают ни потраченного времени, ни рисков. И даже с этих надбавок вычитают налоги, то есть мы целиком на руки их не получаем.

Выходит, что Лукашенко не только довел эпидемию в стране до уровня фактического геноцида. но и зарабатывает на этом! Я лично считаю, что это крайне нечестно по отношению к нам, ведь на самом то деле мы и надбавку не целиком получаем, никто нам 100% обещанных денег не дает, главврач у нас - тот еще негодяй, там такие схемы, что остаются копейки. Мало того, нас обирают еще и с тех крох, которые до нас все таки доходят".

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