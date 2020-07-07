Французские ученые: Перекрестного иммунитета к Covid-19 не существует 1 7.07.2020, 14:26

2,272

Новые исследования ставят под сомнение возможности нашей иммунной системы.

"(...) Исследователи из Института Пастера, Национального института здравоохранения и медицинских исследований, Парижского управления медицинской помощи и Парижского университета представили первоначальные данные, которые, к сожалению, не соответствуют желаемому. В статье, размещенной на сайте MedRxiv (которая, следовательно, еще не была подтверждена комитетом по научному рецензированию), они показывают, что заражение сезонными коронавирусами не защищает от заражения Sars-CoV -2, ответственного за Covid-19", - пишет Le Figaro (перевод - inopressa.ru).

"(...) Ученые проанализировали образцы крови, взятые у 775 детей в 7 больницах парижского региона с марта по июнь 2020 года. Они искали наличие антител против различных коронавирусов, свидетельствующих о предшествующей инфекции. Причины госпитализации детей были разнообразными и необязательно связанными с Covid-19, и 36 из них страдали от серьезных симптомов, связанных с болезнью Кавасаки. В результате наличие и уровень антител против четырех сезонных коронавирусов оказались сопоставимы у детей, имеющих как отрицательный, так и положительный тест на вирус Covid-19, независимо от того, были ли у них обычные или лишь незначительные симптомы, или форма болезни Кавасаки", - говорится в статье.

"Таким образом, заражение сезонными коронавирусами не обеспечивает значительной защиты от заражения вирусом Sars-CoV-2 и другими сопутствующими заболеваниями, подобными синдрому Кавасаки", - утверждает Марк Элоит, координатор исследования, заведующий лабораторией обнаружения патогенов в Институте Пастера. Из 36 детей с очень серьезными симптомами, подобными болезни Кавасаки, у 25 был положительный тест на Sars-CoV-2. "Следовательно, связь между этими симптомами и Sars-CoV-2 представляется довольно сильной, - продолжает Марк Элоит. - Хотя мы еще не знаем, почему у этих детей развились тяжелые формы, в то время как большинство случаев Covid-19 неопасны для очень маленьких детей".

"(...) Подтверждается то, что из 147 детей, инфицированных Sars-CoV-2, у 70% не было никаких симптомов. Хотя у этих детей не развивается тяжелая форма заболевания, у них вырабатываются антитела, которые часто являются нейтрализующими и могут защищать от новой инфекции. "На самом деле, мы не знаем, какую степень защиты предоставляют эти антитела, - уточняет Марк Элоит. - Отсутствие доказанных случаев повторного заражения говорит в пользу эффективной защиты в краткосрочной перспективе. Но это еще нужно доказать". Антитела являются маркером иммунного ответа, но это не единственный фактор. Могут быть антитела, не являющиеся защитными. И наоборот, может быть иммунитет без обнаружения высокого уровня антител в крови", - указывает издание.

"Полученные результаты ставят новые вопросы о способности нашей иммунной системы предоставлять нам длительную защиту от Covid-19, - отмечает автор статьи. "Мы обнаружили антитела против других коронавирусов почти у всех детей (от 67 до 100% в зависимости от вируса), - объясняет Марк Элоит. - Однако эти заболевания возвращаются каждый год. Если вирус Covid-19 ведет себя как сезонные коронавирусы, то это наблюдение ставит под сомнение способность популяции достичь уровня иммунитета, достаточного для предотвращения регулярного рецидива заболевания ".