Дмитрий Колдун заболел коронавирусом 7.07.2020, 18:09

Дмитрий Колдун

3 июля певец выступал на открытии фонтана, где были Лукашенко и Греф.

- Вчера (6 июля. - Ред) почувствовал, что мое самочувствие ухудшилось: поднялась температура, началась ломота в теле. Кашля нет и не было, с обонянием тоже все хорошо. Сегодня утром решил провериться на всякий случай на коронавирус. Тест оказался положительным, - рассказал kp.by Дмитрий Колдун.

Музыкант остался в 6-ой городской больнице, чтобы быть под наблюдением врачей. Жена Дмитрия Колдуна Виктория тоже сдала тест на COVID-19, но пока ее результат не пришел, она остается дома в самоизоляции.

Дмитрий не знает, где он мог заразиться коронавирусом, но выступление на торжественном открытии мультимедийного фонтана в парке Янки Купалы 3-го июля было самым массовым событием у артиста за последнее время. На торжественном открытии мультимедийного фонтана присутствовал Александр Лукашенко, глава Сбербанка Герман Греф, выступали певец Юзари, группа VAL, Денис Мацуев, Анастасия Москвина.

- Не знаю был ли я болен уже, выступая на открытии, или там подхватил коронавирус. Поэтому сейчас переживаю, что мог кого-то там заразить. Все это время пандемии я старался носить маску в общественных местах, но как она поможет, если почти все ходят без масок? – говорит певец.

Дмитрий Колдун сообщил всем коллегам и друзьям, с которыми контактировал последние дни, о своем диагнозе. Но артист ждет результата второго теста, которые ему сделают через пару дней, чтобы убедится в правильности результата.