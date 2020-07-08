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Москва в кольце санкций

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  • 8.07.2020, 10:37
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Москва в кольце санкций
коллаж РБК-Украина

Как российские чиновники за нарушение прав человека попали в британский санкционный список.

В Кремле сочли недружественными введенные накануне Лондоном санкции, затронувшие ряд российских госчиновников, и пообещали ответить на основе «взаимности». Об этом во вторник, 7 июля, сообщают СМИ со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, сообщает «Голос Америки».

«Будет действовать принцип взаимности и ответных решений в том объеме, в каком это будет соответствовать интересам Российской Федерации», – сказал пресс-секретарь, выразив при этом сожаление по поводу британских мер.

По данным агентства Рейтер, в обнародованный на сайте британского МИДа санкционный список включены глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, а также бывшие и действующие следователи, работники полиции и прокуратуры, судьи и руководители следственных изоляторов. Всего – 25 человек. Все они, по мнению британских властей, причастны к нарушениям прав человека.

Санкции приняты в рамках «Акта Магнитского» и касаются также 20 граждан Саудовской Аравии.

Подчиняющийся лично президенту Владимиру Путину, который непосредственно курирует силовой блок, Александр Бастрыкин уже фигурирует в «черных списках» США и Канада в связи с гибелью в заключении юриста Сергея Магнитского. Специалист по аудиту, он пытался разоблачить махинации высокопоставленных российских чиновников, замешанных в масштабной финансовой афере, за что был арестован. В результате жестокого обращения Сергей Магнитский скончался в московской тюрьме в 2009 году.

Кроме Бастрыкина в список включены, в частности, заместитель генерального прокурора Виктор Гринь, замглавы МВД РФ Алексей Аничин и судья Алексей Криворучко, принимавший участие в деле Магнитского и других резонансных процессах.

По словам главы МИД Британии Доминика Рааба, санкциям подверглись «замаравшие руки кровью бандиты и деспоты», диктаторы и их приспешники.

Лондон впервые после выхода из Европейского Союза ввел самостоятельные санкции против нарушителей прав человека, заморозив их активы и запретив им выдачу виз.

Член Постоянного комитета Форума свободной России Марк Фейгин в комментарии для Русской службы «Голоса Америки» назвал британские санкции действенной мерой и недвусмысленным сигналом для российских элит. Причем, на его взгляд, это только «первая ласточка».

«Как только состоялся Брекзит, и развод между Великобританией и ЕС окончательно был оформлен, в Лондоне начали принимать самостоятельные политические решения, в том числе и «Акт Магнитского», – добавил он. – Это стало неприятным сюрпризом для Кремля. Тем более, что это только первый звонок».

Санкции будут непременно продолжены и расширены, что и было изначально заложено при формулировании положений «Списка Магнитского», уверен Марк Фейгин. По его оценке, Акт становится международным: «Это означает, что скоро мы можем увидеть санкции по поводу дела Скрипалей и дела Литвиненко. Возможно, они затронут и «высшую лигу» Кремля. Еще не охваченными санкциями остаются глава ФСБ Бортников, генпрокурор Краснов, секретарь Совбеза Патрушев. Не исключаю, что дело дойдет и до самого верха».

Это действительно очень болезненные персональные санкции, констатировал член Постоянного комитета Форума свободной России. «Не случайно Москва на нее отреагировала моментально и так негативно. Не забудем и про то, что Британия по сути является второй родиной для российской олигархии и чиновничества», – заключил Марк Фейгин.

В свою очередь, сопредседатель Московской Хельсинской Группы (МХГ) Валерий Борщев считает, что британские санкции справедливы. Как ему представляется, те, кто вошли в санкционный список, заслужили это своими дела.

«Это люди, которые систематически и упорно нарушают права человека, и защищают тех, кто нарушает права человека, – утверждает он в комментарии Русской службе «Голоса Америки». – Они ответственны за сегодняшнюю удручающую атмосферу в России, где права человека уже ничего не стоят».

В то же время правозащитник выразил сомнение, что санкции кардинально изменят ситуацию в стране.

«Чиновники больше полагаются на покровительство властей, и морально они были готовы, что рано или поздно на Западе против них выдвинут санкции. Не думаю, что наша с позволения сказать элита из этого извлечет должные уроки, увы. Но санкции свою роль все равно играют. Возможно, кто-то и призадумается по этому поводу», – резюмировал сопредседатель МХГ.


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