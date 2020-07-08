Жительница Мстиславля: Если уже наш тихий городок удалось расшевелить, то за Беларусь я спокойна 1 8.07.2020, 15:40

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Иллюстрационное фото

Как Флешмоб солидарности меняет людей.

Главное – не сидеть сложа руки и не ждать, написала телеграм-каналу «Баста!» жительница Мстиславля.

«Хочу поделиться хорошей новостью, - пишет она. - Я живу в небольшом райцентре на самом востоке Беларуси. У нас здесь тишина и скука, особенно летом, когда четверть населения на заработки в Россию уезжает.

Каждый день, начиная с 3 июля, включала «Перемен!» из окна – для себя больше, не рассчитывая на поддержку. А в понедельник увидела, то, что меня очень удивило. На соседнем балконе собралась семья, выставили большие колонки и тоже включили Цоя на полную катушку. Детишки и взрослые у подъезда поддержали нас аплодисментами.

И еще один интересный факт – многие соседи в 19.00 просто выходят на балкон, чтобы послушать мой «концерт», машут руками, вчера аплодировали.

Если уже наш тихий городок удалось расшевелить – то я спокойна за Беларусь. Главное – не сидеть сложа руки и не ждать, что кто-то все сделает за нас».

Белорусские блогеры и активисты предложили проводить Флешмоб солидарности. Цель акции — поддержать медиков, которые борются за наши жизни и героев, которые сейчас находятся за решеткой.

Каждый день в 19:00 в знак солидарности открываем окна квартир, выходим на балконы, аплодируем, стучим в кастрюли или включаем музыку. Всего 2 минуты - но каждый день и до победы!